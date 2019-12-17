Первый заместитель главы ФСИН раскритиковал идею частных СИЗО

17 декабря первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый заявил, что в стране нет предпосылок для создания частных СИЗО.

"Задача бизнеса какая самая главная? Извлекать прибыль. А тюрьма? Это дело не может быть доходным. Это, прежде всего, институт государства, дело скорбное, и больше относится к исполнению наказаний и социальной составляющей", - сказал Анатолий Рудый, отвечая на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что интересы бизнеса и государства в области исполнения наказаний могут не совпадать.

"Как может совпасть интерес извлечения прибыли и социальная функция, где человек должен отбывать наказания и ограничения, наложенные судом? Как бы тут не было противоречия", - сказал Анатолий Рудый, подчеркнув, что это его частное мнение.

Разговор состоялся в ходе старта акции "Марафон здоровья", в ходе которой заключенные получат высококвалифицированную медпомощь. От СИЗО "Матросская Тишина" вчера стартовал в Тульскую область автопоезд с медоборудованием и врачами ведущих медицинских центров.

"На сегодняшний день запланирован прием более 400 лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание в виде лишения свободы, в том числе более 100 женщин", - сообщили во ФСИН.

Кроме того, будет проведена уникальная высокотехнологичная операция по замене хрусталика глаза двум осужденным, а также зубопротезирование осужденному, страдающему полной адентией.

Кстати, время от времени вместе с идеей "частных тюрем" начинают возникать разговоры и о том, не сделать ли частной тюремную медицину. Анатолий Рудый не согласился и с этим. По его мнению, тюремная медицина в России достаточно эффективна, необходимости передачи ее в компетенцию Минздрава нет.

"Сейчас есть федеральные центры в Минздраве, которые ему подчиняются. Остальная медицина находится в областном подчинении и муниципальном. Кому из них можно передать тюремную медицину? Кто будет руководить этой системой, притом что уже есть очень сложная система медицинского обеспечения подследственных, подсудимых и осужденных", - сказал первый заместитель главы тюремного ведомства.

При этом, по его словам, ФСИН России поддерживает и активно участвует в расширении перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Если человек, находящийся под стражей, неизлечимо болен и не может далее находиться в заключении, перед смертью он должен увидеться с родными, быть дома. В свою очередь начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский сообщил, что ФСИН совместно с Минюстом и Минздравом разрабатывают порядок оказания паллиативной помощи тяжелобольным заключенным, ожидающим освобождения в связи с заболеванием.