По делу "Седьмой студии" прокурор просит сделать новую экспертизу

На процессе в Мещанском райсуде столицы по делу режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов из "Седьмой студии" прокурор попросил назначить новую экспертизу.

По мнению гособвинителя Михаила Резниченко, недопустимо учитывать часть выводов финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы, проведенной по решению суда при первом рассмотрении дела. Обвинение посчитало заинтересованными лицами профессора института театрального искусства Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ имени Чехова Марину Андрейкину, которые были привлечены к экспертизе, а сами выводы - эмоциональными и необъективными.

Прокурор предложил провести новую экспертизу, как и предыдущую, в Центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Обвинение попросило поставить перед экспертами ряд вопросов, направленных на установление обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности "Седьмой студии".

Напомним, в августе 2019 года суд получил выводы назначенной по собственной инициативе "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которой следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета". По этой же причине, установила комиссия, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".