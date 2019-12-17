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Рубрика: Происшествия

Вопросы экспертам

По делу "Седьмой студии" прокурор просит сделать новую экспертизу
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
На процессе в Мещанском райсуде столицы по делу режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов из "Седьмой студии" прокурор попросил назначить новую экспертизу.

По мнению гособвинителя Михаила Резниченко, недопустимо учитывать часть выводов финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы, проведенной по решению суда при первом рассмотрении дела. Обвинение посчитало заинтересованными лицами профессора института театрального искусства Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ имени Чехова Марину Андрейкину, которые были привлечены к экспертизе, а сами выводы - эмоциональными и необъективными.

Фото: iStock
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Прокурор предложил провести новую экспертизу, как и предыдущую, в Центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Обвинение попросило поставить перед экспертами ряд вопросов, направленных на установление обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности "Седьмой студии".

Напомним, в августе 2019 года суд получил выводы назначенной по собственной инициативе "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которой следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета". По этой же причине, установила комиссия, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

Происшествия Правосудие Следствие Дело режиссера Кирилла Серебренникова

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