По итогам 2019 года перестанут существовать 11 партий

Верховный суд РФ в течение текущего года принял решение о ликвидации 11 партий по причине их неучастия в выборах. С соответствующими исками в ВС РФ обращались представители Министерства юстиции. По восьми партиям, не участвовавшим в каких-либо выборах на протяжении 7 лет, судебные решения уже вступили в силу.

Еще по трем организациям - пока нет, сообщает "Интерфакс". Но ожидается, что это произойдет до конца года.

Прекратили существование такие политические партии, как "Народная партия "За женщин России", "Альянс зеленых", "Союз Горожан", "Народная партия России", "Социал-демократическая партия России", "Партия пенсионеров России", "Города России" и "Аграрная партия России".

Уже приняты Верховным судом РФ решения, но еще не вступили в законную силу, - о ликвидации партий "Народный альянс", "Монархическая партия" и "Честно" ("Человек. Справедливость"). Ответственность".

Как отметили в юридическом ведомстве, в соответствии с планом проведения плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году будут проверены еще четыре политические партии.

В настоящее время, согласно данным Минюста, в России зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеют право принимать участие в выборах различного уровня. Кроме этого, в реестре Минюста содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии.

В начале этого года пресс-служба Минюста сообщила, что начиная с июня ведомство проверит на предмет участия в выборах более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад.

В соответствии с федеральным законом "О политических партиях" эти организации могут быть ликвидированы по решению Верховного суда РФ в случае неучастия в выборах в течение 7 лет. Анализ проводится на основании сведений о зарегистрированных кандидатах (списках кандидатов), выдвинутых от политических партий на выборах в органы госвласти и местного самоуправления, предоставленных Центризбиркомом РФ.