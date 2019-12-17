Почему Европа объявила чрезвычайное климатическое положение

"Профанация", "цирк на мировой арене", "собрание бездельников" - каких только эпитетов не удостоилась только что завершившаяся в Мадриде Конференция ООН по климату. Бурные и долгие споры делегаций почти 200 государств закончились, по сути, ничем. Они так и не взяли на себя конкретных обязательств по сокращению парниковых выбросов для сдерживания глобального потепления в пределах 1,5-2 градусов Цельсия.

Словно ожидая такой провал конференции, за неделю до ее начала Европарламент сделал громкое заявление, объявив "чрезвычайное климатическое положение". На карту ни много ни мало поставлено выживание человечества. Чтобы этого не допустить, необходимы самые радикальные меры. Их цель - свести к минимуму , а желательно вообще прекратить к 2050 году выбросы углекислого газа.

Германия намерена к 2050 году практически прекратить выбрасывать углекислый газ

Сейчас подобные планы могут показаться фантазией, но лидер "зеленой" европейской гонки Германия считает, что такие цели вполне достижимы. Как же видят это будущее немецкие эксперты? Основой "чистой" энергетики страны должны стать ветряки. Эти гигантские фермы будут получать электроэнергию, которая по ЛЭП пойдет во всей стране. Кроме того, с помощью ветровой энергии будет вырабатываться водород, который должен распределяться во все уголки Европы. По автобанам поедут авто только на водороде или электроэнергии. Во всех населенных пунктах на крышах домов будут работать тысячи солнечных установок.

Пунктуальные немцы дотошно просчитали путь к этой новой энергетике. Чтобы к 2050 году сократить выбросы углекислого газа на 95 процентов, придется за 30 лет вложить около 2 трлн евро. Цифра не испугала энтузиастов, они решительно взялась за дело. В первой половине этого года "зеленые" источники энергии впервые в Германии обошли "традиционные", если не считать газ. На солнечные батареи, ветрогенераторы и ГЭС пришлось 47,3 процента выработанного в стране электричества, в то время как на угольные и атомные станции - 43,4 процента.

В Рурском бассейне закрылась последняя шахта, где полтора столетия добывался каменный уголь - отныне Германия его не производит. По плану, к 2035 году страна полностью откажется от бурого угля, профессия горняка окончательно перейдет в разряд "ископаемых". Кроме того, страна выходит из атомной энергетики, которая по новым стандарт ЕС больше не считается "зеленой". Три из работающих пока АЭС будут отключены уже к 2022 году.

К 2030 году страна обязуется сократить эмиссию CO2 на 55 процентов, доведя долю возобновляемых источников энергии - ветра, солнца и биомассы - в общем энергобалансе страны до 65 процентов. Такая ставка на альтернативную энергетику обойдется бюджету в десятки миллиардов евро.

В целом же, согласно планам правительства, каждое министерство должно стать своеобразным органом охраны окружающей среды, ему будет предписано, сколько позволено выбросить в атмосферу углекислого газа.

Конечно, у столь радикальных и амбициозных планов немало противников. В частности, они отмечают, что "ветряки", едва пережив взлет, уже пошли на спад. В этом году введено лишь 150 новых турбин относительно небольшой мощности. Еще одной преградой для широкого внедрения ветроэнергетики может стать законопроект, который запрещает ставить ветряки ближе километра от жилых домов и фермерских хозяйств. А ведь уже сейчас строителям не хватает места для размещения станций. Кстати, немецкие граждане уже идут в суды, объявляя войну "ветряным мельницам", из-за которых вырубаются леса и вообще страдает экосистема. Словом, у немецких энтузиастов "чистой" энергии впереди трудная борьба за будущее без углеводородов, без катастроф из-за глобального потепления.

Справка "РГ"

Ученые утверждают: если человечество до 2035 года не сократит выбросы углекислого газа, среднегодовые температуры к концу XXI века вырастут на 4,5-5 0С. Как следствие, одна половина населения планеты погибнет от погодных аномалий, другая вступит в конфликты за оставшиеся ресурсы. Вероятность вооруженных столкновений даже удалось рассчитать. Ученые Стэнфордского университета (США) доказывают, что при повышении среднегодовой температуры на два градуса, риск вооруженных столкновений по всему миру возрастает на 13 процентов. Если же Земля нагреется на четыре градуса, то вероятность военных действий увеличивается до 26 процентов. Причем, начавшись внутри отдельных стран, конфликты могут вылиться в войну всех против всех.