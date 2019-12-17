Почта зафиксировала новый суточный рекорд принятых посылок

"Почта России" зафиксировала новый исторический максимум количества принятых посылок. За одни сутки 11 декабря в страну поступило 346 тонн международных отправлений, что превысило прошлогодний рекорд на 15%.

Это уже второе превышение рекордных показателей с 2018 года. 24 ноября "Почта России" приняла 342 тонны международных почтовых отправлений. В 2018 году максимальный объем поступлений составил 300 тонн в сутки.

Основной объем посылок продолжает поступать из Китая и европейских стран. Наибольшим спросом у покупателей зарубежных интернет-магазинов пользуются одежда, мелкая бытовая техника и электроника, новогодние сувениры к Новому году и Рождеству.

"Сейчас мы зафиксировали рекорд по тоннажу и не исключаем, что до конца года пиковое значение еще раз обновится. Мы к этому полностью готовы и сделаем все необходимое, чтобы предновогодний период прошел без каких-либо проблем", - отметил заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин.