Новый закон в буквальном смысле повернет полицию лицом к семьям людей, попавшим в беду. В тревожный час не придется гадать о судьбе близкого человека: полиция сама позвонит, расскажет, в какой больнице он находится, как себя чувствует.

Если нет вестей о близком, не придется обзванивать больницы: по 02 все расскажут. Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Сейчас вносятся последние штрихи в проект поправок в закон "О полиции", вводящий ряд человечных норм.

Например, полиция будет обязана сообщать близким родственникам пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.

Еще одна новация запретит правоохранителям отмахиваться от взволнованных заявлений, что человек куда-то пропал, должен был давно прийти домой, но не пришел.

Как правило, сегодня в полиции не спешат начинать поиски, уговаривая людей не нервничать. Мол, муж загулял, со всеми бывает, протрезвеет и включит телефон.

Дочь не выходит на связь? Как пить дать гуляет с каким-то мальчиком, утром или через пару дней вернется домой довольная и счастливая, вот увидите. И так далее. В большинстве случаев - будем говорить честно - полицейские действительно правы.

Просто они знают эту сторону жизни во многом лучше нас, и если у мужа, получившего зарплату, выключен телефон, грабители последние, на кого стоит думать.

Но иногда скептичные полицейские ошибаются и из-за этого теряют драгоценное время. Трагедии в жизни тоже случаются, это любой сотрудник полиции знает, как никто другой. Такая у них служба: видеть печальную сторону.

Законопроект обязывает полицию "осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками".

Полицию обяжут начинать розыск человека, исчезнувшего внезапно, без видимых причин. Утративших связь с близкими тоже будут искать

Иными словами, любой сигнал об исчезновении людей полиции придется проверять. Нельзя ждать, что пропавший человек найдется без посторонней помощи. Даже - если он и вправду загулял.

Инициатива внесена в Госдуму группой депутатов и была принята в первом чтении. Сейчас документ готовится ко второму чтению, ключевому.

Именно в ходе второго чтения законопроект обретает окончательный вид. В свое время правительство поддержало инициативу, но высказало определенные замечания. Например, по мнению правительственных экспертов, требует дополнительного обоснования замена в проекте устоявшегося и применяемого термина "лицо, без вести пропавшее" на развернутое определение с перечислением различных признаков, указывающих, что человек пропал.

"Авторы законопроекта не учитывают, что термин "лицо, без вести пропавшее" широко используется в других законодательных актах Российской Федерации, в связи с чем предлагаемая замена может вызвать трудности в правоприменительной практике", - говорится в отзыве правительства.

Поэтому сейчас идет скрупулезная работа над формулировками. В целом же эксперты высоко оценили инициативу. "Предложенные меры направлены на укрепление правовой защищенности наших граждан", - подчеркнул после принятия проекта в первом чтении председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Например, очень важно, что полицию обяжут помнить о родственниках потерпевшего. В течение 24 часов полицейские должны будут проинформировать родственников или иных близких лиц пострадавшего о том, в какое медучреждение он направлен и какая помощь ему уже оказана. Сделать это правоохранители должны как можно быстрее, а 24 часа - это максимальный срок на крайний случай. Желательно не ждать сутки.

Полицию же проинформируют медики, если к ним доставлен пострадавший. Другой вариант: человек был ограблен, и его нашли без сознания на улице. В таком случае первыми на месте происшествия, скорее всего, окажутся сотрудники полиции. Так что они сразу будут знать, какая "скорая" забрала человека и куда отвезла.

Еще одна новация: расширяется круг людей, которым задержанный вправе позвонить. Несколько лет назад были приняты поправки в УПК, гарантирующие задержанным право на телефонный звонок. Дать трубку гражданину должны в течение трех часов после того, как его доставили к следователю.

А полиция при задержании человека обязана уведомлять его о правах, которые у него есть. Это право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право не давать показания против себя, а также на уведомление близкого родственника о своем задержании.

Теперь поправки предлагают расширить норму, разрешив задержанному звонить не только родственникам, но и просто близким людям. Например, можно будет позвонить гражданской жене.

Другое положение проекта: правоохранители должны будут проинформировать человека, если в его отсутствие кто-то проник на принадлежащий ему земельный участок. Сегодня полиция обязана приносить неприятную весть только хозяину квартиры, которую взломали воры. Но бывает так, что кто-то пришел и устроил вечеринку на пустующем участке. Полиция, как только узнает о непрошеных гостях, должна будет связаться с хозяевами.