Преступники добрались до "умного дома"

Технологии развиваются, и киберпреступления совершенствуются вместе с ними. Если раньше злоумышленники использовали для организации атак специально созданную инфраструктуру, то теперь задействуют существующие незащищенные интернет-ресурсы, рассказал на пресс-конференции замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Это новое веяние в киберпреступности. Использование серверов и рабочих станций, при настройке которых были допущены ошибки, позволяют хакерам организовывать мощнейшие DDоS-атаки. В результате из строя могут выводиться важные системы. Специалисты называют этот метод усилением. "Ежегодно количество таких атак увеличивается на четверть, а используемых для этого объектов - на треть", - уточнил Мурашов. Часто хакеры пытаются вывести из строя российские госресурсы. Действуют, как правило, из-за пределов нашей страны. В 2019 году, по словам Мурашова, удалось прекратить использование более 12 тысяч зарубежных ресурсов, которые могли бы нанести ущерб России.

Он также сообщил, что с 2015 года сохраняется тенденция использования бот-сетей из устройств интернета вещей при осуществлении DDoS-атак. "К таким устройствам относятся домашние роутеры, веб-камеры, различные системы "умного дома". Их владельцы уделяют мало внимания защите такого оборудования, поэтому устройства легко взламываются, захватываются в бот-сети и используются для атак на другие объекты, в том числе на критически важную инфраструктуру. "Число устройств для интернета вещей нарастает с огромной скоростью, - констатировал Мурашов. - Сейчас число таких устройств достигает 5 миллиардов, через несколько лет превысит 50 миллиардов. Они будут в числе основных объектов посягательств преступников".