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17.12.2019 14:02
Рубрика: Власть

Принят закон о цифровом нотариате

Текст: Татьяна Замахина
Гражданам больше не придется сидеть в очередях к нотариусам - немалая доля таких услуг уходит в интернет. Закон правительства о цифровом нотариате Госдума приняла в окончательном чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нововведения призваны существенно упростить получение таких услуг и убрать очереди к нотариусам. Другое следствие, которое ожидают в Госдуме и кабмине, - это усиление защиты прав граждан.

Подлинность нотариально заверенных долговых договоров можно будет проверить

Нотариальная служба станет более удобной и доступной для граждан, заявил замминистра юстиции Денис Новак. По его словам, многие из услуг смогут оказываться в электронной форме. В "цифру", в частности, уходит свидетельствование верности перевода документа на другой язык, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие нотариальные действия. Передача документов физическим и юридическим лицам также будет происходить в электронной форме.

"Это сэкономит людям и время, и средства, - прокомментировал нововведение журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, - заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал Госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде".

Кроме того, новый закон призван облегчить идентификацию клиентов. Вследствие его принятия "опознать" человека можно будет с помощью уже действующей в России единой биометрической системы. Это пригодится на случай, если у клиента по какой-либо причине отсутствует паспорт или нотариус сомневается в соответствии личности гражданина предъявленному им документу, добавил Володин.

Как уточнил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, еще одна новелла - возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. Достоверность волеизъявлений в таком случае будет гарантирована каждым их них.

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