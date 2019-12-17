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17.12.2019 16:00
Рубрика: Власть

Проект о единой очереди в детсады прошел второе чтение в Госдуме

Текст: Татьяна Замахина
В России сформируют единые основы для записи детей в дошкольные образовательные учреждения с использованием информационных систем. Госдума приняла законопроект об этом во втором чтении.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ.

Общая электронная очередь будет формироваться с использованием региональных информационных систем. Родителям ребенка дадут информацию об индивидуальном номере заявления, статусе его обработки, о последовательности выделения места в детсаду и т.п.

Фото: iStock
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Цель законопроекта правительства - создание единых условий в предоставлении услуги электронной очереди, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин. Это, по его словам, гарантирует равный доступ к системе всем гражданам вне зависимости от региона, в котором они живут.

Нововведение, сказал спикер журналистам, упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей. И, что немаловажно, существенно снизит коррупционные риски в этой сфере.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Общество Образование Очередь в детский сад

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