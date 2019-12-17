Проект о единой очереди в детсады прошел второе чтение в Госдуме

Проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ.

Общая электронная очередь будет формироваться с использованием региональных информационных систем. Родителям ребенка дадут информацию об индивидуальном номере заявления, статусе его обработки, о последовательности выделения места в детсаду и т.п.

Цель законопроекта правительства - создание единых условий в предоставлении услуги электронной очереди, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин. Это, по его словам, гарантирует равный доступ к системе всем гражданам вне зависимости от региона, в котором они живут.

Нововведение, сказал спикер журналистам, упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей. И, что немаловажно, существенно снизит коррупционные риски в этой сфере.