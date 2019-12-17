Пугачева отказалась выступать на "новогодних огоньках"

В эту новогоднюю ночь традиционные "огоньки" на российском телевидении пройдут без народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Примадонна отказалась участвовать в какой-либо праздничной программе.

"Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", - заявила KP.Ru представительница певицы Елена Чупракова. К слову, в прошлом году Примадонна тоже отказалась от участия в "огоньках", однако все же появилась на экране - Первый канал вновь показал ее клип на композицию "Я летала", выпущенный в 2018 году.

В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год. "Можно сделать Новый год модный и молодежный, но его не будут смотреть, потому что молодые люди отмечают этот праздник не у телевизора", - отметил глава Первого в онлайн-трансляции соцсети "Одноклассники". Он отметил, что выступления Аллы Борисовны аудитория телеканала ждет каждый год, и сравнил их с традицией подавать на праздничный стол салат оливье.