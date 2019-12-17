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Рубрика: Власть

Дом у озера

Построить больницы и школы на Байкале станет проще
Текст: Елена Березина, Екатерина Дементьева
Российская газета - Столичный выпуск № 284(8042)
Президент подписал закон об упрощении строительства школ и больниц на Байкале. Документ уточняет перечень объектов экологической госэкспертизы на Байкальской природной территории. Из него исключается проектная документация соцобъектов, которые планируется построить и реконструировать. Поправки вступят в силу с 1 июня 2020 года
Острее всего на перспективу быть включенными в состав нацпарка реагируют жители острова Ольхон. Фото: Valery Zonov / istock Острее всего на перспективу быть включенными в состав нацпарка реагируют жители острова Ольхон. Фото: Valery Zonov / istock
Острее всего на перспективу быть включенными в состав нацпарка реагируют жители острова Ольхон. Фото: Valery Zonov / istock

Речь о школах, детсадах, больницах, находящихся в границах населенных пунктов, но за пределами прилегающих к озеру особо охраняемых территорий. Это позволит строить и реконструировать соцобъекты, необходимые жителям Байкальской природной территории, не нарушая требования экологической безопасности. Поправки затронули только буферную экологическую зону и экологическую зону атмосферного влияния - 200 километров на запад и северо-запад от озера.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
В местах постоянных подтоплений запретят строительство

Но это не единственная проблема, волнующая жителей Прибайкалья. ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", в которое входит Прибайкальский нацпарк, занимается постановкой своих границ на кадастровый учет. Процесс должен был завершиться в 2018 году, однако затянулся. Первоначальный вариант, в котором поселки, в том числе и Хужир, не вошли в земли ООПТ, оспорила Байкальская природоохранная прокуратура. Второй вариант, в котором поселки включили в границы нацпарка, не нравится жителям поселков.

По второму варианту в границы Прибайкальского национального парка могут попасть 72 населенных пункта, в которых сегодня проживает около 12 тысяч человек. Острее всего на эти перспективы реагируют на острове Ольхон, жители которого летом требовали исключить из территории ПНП захоронения, дороги, межпоселенческие территории, акваторию, ледовую дорогу, причалы и прочие объекты жизнедеятельности и жизнеобеспечения.

Жители боятся, что попав в границы нацпарка, не смогут разводить огороды, потому что в ООПТ запрещена высадка нетипичных для данной среды растений, а картошка и морковь в дикой природе на Байкале не растут; что нельзя будет выгнать корову за ворота; что за разрешением построить дом или сарай придется обращаться в Минприроды. "И без того сегодня из-за бесконечных правовых ограничений, которые налагает близость Байкала, мы не имеем права оформить землю в собственность - только по договору аренды на 49 лет, не можем вовремя дрова на зиму заготовить - каждый раз запрашиваем и ждем специального разрешения от лесников", - рассказала Анна, владелица одного из гостевых домов.

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