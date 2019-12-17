Бирюлево, Коммунарка, Троицк: куда еще придет метро

С каждым годом московское метро становится все более разветвленным. Шаговый доступ к подземке получили даже глубоко периферийные Некрасовка и Рассказовка. И вот совсем недавно четкие очертания получили совсем новые перспективные линии подземки - Бирюлевская и Коммунарская.

Коммунарская линия - это один из ключевых транспортных проектов Новой Москвы, работы там уже начались, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. "Сегодня мы ведем строительство четырех станций Коммунарской линии метро на присоединенных территориях", - сообщил Андрей Бочкарев. Он также добавил, что в ближайшие четыре года в ТиНАО планируется построить еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

Протяженность Коммунарской линии составит около 40 километров. На линии планируется построить 16 станций, в том числе в отдаленных поселениях ТиНАО: Мамыри, Коммунарка, Троицк. Линия также пройдет в "студенческих" районах юго-запада, рядом с РГГРУ и РУДН. На "Улице Новаторов" будет пересадка на Большую кольцевую линию, а "Коммунарка" станет частью большого пересадочного узла, объединяющего множество автобусов, такси и "красную" ветку подземки. В общей сложности линией будут регулярно пользоваться до миллиона пассажиров.

Во время проектирования линию условно разбили на несколько участков. Сегменты от "Севастопольского проспекта" до "Улицы Новаторов" и от "Троицка" до "Коммунарки" проектируются. А остальные семь станций уже начали строиться: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и еще одна, пока что безымянная. Именно на этом участке мэр запустил проходческий щит "Светлана". "Поистине историческое событие, - заявил мэр Москвы Собянин. - Начинаем строительство первого тоннеля на новой линии метро".

Строительство интересно даже с инженерной точки зрения. Ведь проходку начал щит-ветеран по имени "Светлана". "Мадам" уже построила 10 км тоннелей на "фиолетовой" и "розовой" ветках, а также на Большой кольцевой линии (БКЛ). Теперь ей предстоит пройти 2,7 км. В котловане "Улицы Новаторов" многотонную "Свету" ждут в ноябре будущего года. В ближайшие недели запустят еще два щита на Коммунарской ветке. "Линия разгрузит Сокольническое и Калужско-Рижское направления, - заявил Собянин. - Ей будут пользоваться тысячи жителей Троицка, Коммунарки и Щербинки". Ожидается, что первый участок Коммунарской ветки построят за пять лет.

По предварительным планам, на Бирюлевской линии, как и на части Некрасовской, построят двухпутные тоннели с помощью 10-метрового проходческого комплекса, это сэкономит ресурсы и время

Как отмечал Андрей Бочкарев, открытие новых станций улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей. По его словам, Коммунарская линия - это фактически дублер южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, она поможет их разгрузить.

"Выиграют от этого в первую очередь пассажиры оранжевой линии, так как их станция "Теплый стан" перестанет быть главным транспортно-пересадочным узлом для жителей Новой Москвы. Думаю, что с удовольствием пересядут на Коммунарскую линию и жители Академического района, районов Проспект Вернадского и Коньково", - говорил глава департамента строительства.

40 километров составит протяженность Коммунарской линии метрополитена. На ней планируется построить 16 станций, в том числе в отдаленных поселениях

Что касается Бирюлево, то это сейчас, пожалуй, самый густонаселенный московский район, в котором до сих пор нет метро. Основной вид транспорта здесь - автобус. Именно поэтому в Стройкомплексе Москвы решили разработать полноценный проект подземки. Во время многочисленных штабов и совещаний проектировщики совершенно четко поняли, что перспективную линию стоит заложить в районе "ЗИЛ", потом повести в Западное и Восточное Бирюлево.

При определенных условиях и в случае необходимости ветку можно будет протянуть и в сторону центра. Тогда разгрузятся сразу несколько действующих направлений метро. Сейчас линия - в стадии проектирования. Как ожидается, строительство может начаться уже в 2021-м и завершиться к 2025 году. По предварительным планам, на Бирюлевской линии, как и на части Некрасовской, построят двухпутные тоннели с помощью 10-метрового проходческого комплекса, это здорово сэкономит ресурсы и время.

В ближайшие годы планируется взяться за еще одну перспективную ветку - Рублево-Архангельскую. Сейчас одобрен проект планировки участка от станции "Шелепиха" до "Строгино". В составе участка протяженностью около 10 км планируется построить четыре станции. Станция "Проспект Маршала Жукова" появится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного и станет пересадочной на строящуюся станцию "Улица Народного Ополчения" БКЛ. Станцию "Бульвар Генерала Карбышева" построят на пересечении улицы Маршала Тухачевского и бульвара Генерала Карбышева, а "Живописную" - в районе пересечения улиц Живописной и Паршина. Станция "Строгино" будет пересадочной на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии.

В будущем Рублево-Архангельская ветка должна соединить деловой центр "Москва-Сити" с западом столицы - районами Строгино и Хорошево-Мневники. Появятся дополнительные пересадочные узлы на Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиях метро, снизится интенсивность движения по ряду дорог, в том числе по Новорижскому и Ильинскому шоссе. Напомним также, что БКЛ предполагается полностью запустить в 2023 году.

К 2024 году, когда будет реализована большая часть планов по развитию метро, в столице произойдет настоящий транспортный прорыв: протяженность подземного и наземного метро, по расчетам департамента строительства, должна достигнуть 1000 километров. Станции будут связаны 123 пересадками.