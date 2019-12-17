Столичные власти продолжают масштабное обновление социальной инфраструктуры города. Главная задача сделать так, чтобы объекты образования, здравоохранения, спорта отвечали современным требованиям и были максимально доступны для горожан.

Усилия столицы по созданию инфраструктуры уже оценили на международном уровне. Специалисты PwC признали Москву городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой. Детские сады, школы и прочие соцобъекты столицы находятся в пешей доступности от жилья, а горожанам доступны разные виды соцуслуг.

До конца 2022 года в Москве построят более 200 социальных объектов - школ, детских садов и поликлиник. Места для строительства столичные власти выбирают строго, учитывая районы, где есть потребность и дефицит в таких объектах. Кроме того, в 2019-2020 годах город получит почти полтора десятка спортивных сооружений - спорткомплексов, ФОКов, футбольных полей, ВМХ-велодромов, рассказал "РГ" глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В этом году введено в эксплуатацию 4 спортивных объекта: два спортивных комплекса, один ФОК и один ВМХ-велодром. На 2020 год запланировано строительство 14 объектов: 4 футбольных поля, 1 ВМХ-велодром, 5 спортивных комплексов, 2 ФОК, легкоатлетический манеж. Кроме этого, планируется завершить работы по возведению спортивного кластера "Воробьевы горы". Сейчас здесь идет работа по комплексному благоустройству и возрождению этого центра зимних видов спорта.

Масштабные изменения идут в столичном здравоохранении. В каждом округе столицы сегодня появляются современные, оснащенные всем необходимым поликлиники, больницы и лечебные комплексы. С 2011 года в Москве построили 22 объекта здравоохранения, включая 12 поликлиник. В том числе с начала 2019 года введены в эксплуатацию два объекта здравоохранения - подстанция скорой медицинской помощи в Некрасовке и детско-взрослая поликлиника в районе Бутырский.

До конца 2022 года в Москве построят более 200 соцобъектов - школ, детских садов и поликлиник

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 объектов здравоохранения, в том числе 3 подстанции скорой помощи, 7 поликлиник и 3 больничных корпуса. Мэр Москвы Сергей Собянин недавно рассказал, что в ближайшие три года помимо постройки трех десятков новых поликлиник еще около 150 медицинских учреждений будут капитально отремонтированы, из них 135 пойдут под комплексный ремонт. Новые и реконструируемые объекты будут соответствовать "Новому московскому стандарту поликлиник". Их оснастят современным оборудованием, а планировка будет продумана так, чтобы обеспечить комфортное и логичное передвижение пациентов. Конечно же, там будет работать достаточное количество врачей, чтобы не было длинных очередей.

Главные корпуса получат аппараты МРТ, КТ, исследования костной ткани, УЗИ, оборудование для контроля состояния пациентов с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции. Филиалы оборудуют маммографами, рентгеном, аппаратами УЗИ и функциональной диагностики.

В 2021 году все аналоговое оборудование планируется заменить цифровым.

Новая детская поликлиника появится, например, в Тропарево-Никулино. Району она очень нужна, ведь нынешнее типовое трехэтажное здание было построено еще в 1984 году, капитального ремонта там не было, да и загрузка поликлиники сегодня превышает норму почти в полтора раза - 463 посещения в смену при плановой мощности 320 посещений в смену. В общем, старое здание уже никак не соответствовало современным требованиям и стандартам. Сейчас заканчиваются последние работы по строительству новой шестиэтажной поликлиники на улице Академика Анохина. Она будет обслуживать почти 20 тысяч детей из близлежащих районов и сможет принимать 500 человек в смену, уточнил руководитель Департамента строительства города Андрей Бочкарев.

"Сделали проект, уникальный даже для Москвы, здание с огромным холлом, который никогда практически не делали для детских поликлиник. Почти дворец, оснащенный всем необходимым оборудованием", - отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Действительно, проект для медицинских учреждений необычный - его изюминкой станет атриум в центре здания с первого по шестой этаж. Все помещения поликлиники в результате будут наполнены естественным светом. На каждом этаже предусмотрены санузлы, в том числе для маломобильных пациентов.

Новая детская поликлиника появится в районе Тропарево-Никулино

Наиболее востребованные врачи, а также помещения для сбора анализов, расположены на нижних этажах, а административные и хозяйственные службы - на верхних. Позаботились проектировщики и о медицинском персонале. Для врачей и медсестер предусмотрены комнаты отдыха, где можно спокойно попить чаю, перекусить, пообщаться друг с другом.

Беспокоятся власти и о доступности детских садов и школ. В последние годы в Москве наблюдается "бэби-бум": родилось около полумиллиона маленьких горожан. Чтобы обеспечить юных москвичей местами в детских садах и школах, правительство столицы уже несколько лет реализует масштабную программу строительства образовательных учреждений.

Ранее в Москве еще оставались жилые кварталы, где существовала очередь в садики. В основном это касалось районов сложившейся застройки, где был дефицит свободных площадок для возведения детсадов, а также территории Новой Москвы. Поэтому строительство садиков ускорилось, причем как за счет бюджетных средств, предусмотренных городской Адресной инвестиционной программой (АИП), так и на средства инвесторов.

Будет продолжаться и строительство школ во всех районах. За последние восемь лет в Москве за счет средств города было возведено 65 школьных корпусов и 167 дошкольных учреждений. В этом году уже построено и сдано в эксплуатацию 5 объектов образования на 3600 мест: 3 дошкольных образовательных учреждения на 700 мест; учебный корпус на 400 мест в Строгино. В сентябре сдана и самая большая школа в России на 2500 мест на территории бывшего ЗИЛ.

"Крупные образовательные центры экономически эффективны с точки зрения затрат на их строительство, последующее содержание и эксплуатацию. Это и рабочие места для жителей этих районов, что тоже очень важно", - отмечает Андрей Бочкарев.

До конца этого года предстоит ввести еще 2 дошкольных образовательных учреждения на 350 мест. В следующем году планируется сдать в эксплуатацию 21 объект образования на 8900 мест: 3 школы на 3350 мест; 13 учебных корпусов и блоков начальных классов на 4400 мест; 5 дошкольных учреждений на 1150 мест.