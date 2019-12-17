Первая партия билетов на фестиваль "Спасская башня" поступает в продажу 18 декабря. Не рано ли думать о билетах на шоу, которое проходит в конце лета - начале осени? На самом деле: самое время. Военно-музыкальные фестивали формата Military Tattoo очень востребованы публикой. Лучшие из лучших - в Эдинбурге, Базеле и в Москве. Своего рода, это "фестивальный марафон". С 17 по 25 июля пройдет швейцарский Basel Tattoo. Затем в Эдинбурге: Royal Edinburgh Military Tattoo - с 7 по 29 августа. А 28 августа в Москве откроют XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

О том, каким он будет, я расспросил одного из отцов-основателей "Спасской башни": коменданта Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова.

Сергей Дмитриевич, вы не суеверны? Фестиваль - 13-й.

Сергей Хлебников: У моей жены день рождения 13-го числа. Живем счастливо много лет. И мой отец, царствие ему небесное, тоже родился 13-го числа. Кроме того, первый фестиваль на Красной площади состоялся 13 сентября. Кстати, похоже, что на Красной площади будет представлено 13 стран мира. Так что магия цифр не пугает.

Когда окончательго определится состав участников?

Сергей Хлебников: В феврале. В основном определились: дирекция ведет переговоры, готовятся к подписанию контракты.

О том, кто конкретно прилетит из-за рубежа - сейчас говорить рано. Но можно немного приоткрыть военную тайну: с каких континентов будут военные оркестры?

Сергей Хлебников: Европейский континент естественно будет представлен. Я говорю "естественно", потому что Европа - родоначальник очень популярного жанра фестивалей формата "милитари тату". Ожидаем, например, гостя из Швейцарии: оркестр полиции Цюриха.

Приоритет будет у военных оркестров и почетных караулов. Невоенный коллектив тоже ждем: монахи из Шаолиня по своей инициативе на нас вышли

Будет представлена и Азия. Но я назову только одну страну: Таиланд. Прилетит красивый, красочный, колоритный, энергичный коллектив.

Что касается американского континента, то, надеюсь, переговоры завершатся успешно, и на Красной площади будут представители как Северной, так и Южной Америки. Ближний и Средний Восток - тоже, но пока не буду называть страну.

Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников — один из отцов-основателей военно-музыкального фестиваля на Красной площади. Фото: Сергей Михеев

Тема фестиваля - 75-летие Победы и окончание Второй мировой войны. Это подразумевает акцент на военных коллективах. Фольклорных будет меньше, чем обычно?

Сергей Хлебников: Верно. Рассчитываем увидеть страны-союзницы по Второй мировой войне и страны, которые образовались из бывших республик СССР. Всех пригласить не сможем: формат фестиваля не позволяет. И да, конечно, приоритет будет у военных оркестров и у почетных караулов. Невоенный коллектив тем не менее ждем: из Шаолиня. Монахам очень нравится показывать свое искусство. Они по своей инициативе на нас вышли. Думаю, это будет яркое и запоминающееся зрелище.

Их условно можно отнести к гражданским: боевые ребята.

Сергей Хлебников: Так и есть. Когда у себя в школе тысячи бойцов демонстрируют кунг-фу, то просто дух захватывает.

Президентский полк - участник фестиваля. Многие думают, что на Красной площади выступают лишь "профи" - контрактники. На самом деле - очень много солдат по призыву. Где они сейчас?

Сергей Хлебников: С 16 декабря начался призыв, часть из призывников сейчас в дороге. По прибытии будет все как обычно: присяга, подготовка. Да, часть из них - и те, кто сейчас в дороге, и те, кто еще дома - будут принимать участие в фестивале.