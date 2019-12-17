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17.12.2019 18:55
Проект: В регионах

Игорь Артамонов принял участие в открытии Дома культуры

Новый Дом культуры появился в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района. В торжественной церемонии открытия ДК принял участие глава региона. Игорь Артамонов отметил важность подобных объектов культуры для жителей сельской местности.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

"Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни. Наша задача - качественно улучшить жизнь во всех городах и сёлах региона", - сказал Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Новый Дом культуры построен по типовому проекту. Он оснащён современным световым и звуковым оборудованием. В здании располагаются зал на 200 мест, гримёрные, библиотека, помещения для кружков.

В день открытия в новом учреждении культуры состоялся концерт. Свои лучшие номера исполнили местные артисты.

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