Какое имущество является для россиян самым обременительным с точки зрения налогов, выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно статистике минувшего года, более половины "имущественных" поступлений в бюджет от физических лиц обеспечили владельцы транспорта. В некоторых регионах, в том числе в Белгородской, Брянской и Рязанской областях, вклад автомобилистов был менее значителен. Однако в среднем их выплаты за "лошадок" составили около 55 процентов общей суммы доходов казны от налогов на разнообразное имущество. Для сравнения: доля налога на недвижимость по России составляла 26 процентов, на землю - 19.

В 35 регионах наиболее значимым для наполнения местных бюджетов оказался земельный налог. В Калмыкии, Ставропольском крае, Московской, Оренбургской и Калужской областях он принес от 35 до 50 процентов всей суммы, собранной с владельцев имущества.

Пользуясь данными налоговой службы, эксперты рассчитали средний размер налога на жилую недвижимость, автомобиль и земельные участки различного назначения за прошлый год. Эти суммы россияне должны были внести в казну до 2 декабря 2019-го. Хозяевам частных домов выставили к оплате в среднем по 1279 рублей, квартир или комнат - по 1319. За год эта нагрузка выросла незначительно (на дома - на полпроцента) либо не изменилась. Налог на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство составил 1406 рублей (плюс два процента к уровню 2017 года), а на землю для садоводства - всего 644, что даже ниже, чем в прошлом году.

Хозяевам частных домов выставили к оплате в среднем по 1279 рублей, квартир или комнат - по 1319

"После рывка, связанного с переходом на исчисление налогов на имущество и землю исходя из кадастровой стоимости, рост нагрузки в целом замедлился. Большим подспорьем для граждан стало введение льготы для пенсионеров (шесть соток не облагаются налогом) и владельцев домов и квартир (в виде вычетов). Однако в отдельных субъектах РФ налоговые платежи у граждан могут резко вырасти и в этом году, - подчеркнули в FinExpertiza. - Так, на 29 процентов больше, чем в прошлом году, заплатит владелец дома в Карелии. Налог для собственника квартиры (комнаты) в Орловской области возрастет в полтора раза".

Среднестатистический владелец авто в 2019 году заплатит за свою машину 3006 рублей. Прирост к уровню 2017-го по стране - 2,3 процента. В Тамбовской, Липецкой, Калужской и Владимирской областях - и того меньше. Для туляков и рязанцев, судя по расчетам, начисления за авто увеличатся на доли процента.

Однако есть регионы, где динамика куда более выразительная.

- Федеральных льгот на транспортный налог нет, а для наполнения дорожных фондов во многих субъектах РФ устанавливают максимальные налоговые ставки, - пояснила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

Так, в Чукотском автономном округе и Крыму средний размер налога на транспорт вырос в два раза. В Курской области - на 45 процентов: налоговые ставки там довели до максимума для всех категорий машин. В конце октября, правда, дали задний ход. Но по сумме начислений на одного автовладельца - 3133 рубля - этот регион все равно занял второе место в ЦФО после Подмосковья. На третьем - Воронежская область (3031 рубль). Замыкают список смоляне и тверитяне, у них средняя сумма налога на транспорт составляет 1997 и 1883 рубля соответственно. По всей видимости, это связано с меньшим распространением мощных авто. Так, в Смоленской области машин дороже 10 миллионов рублей вообще не зарегистрировано.

Прямая речь

Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza:

- Из всех имущественных налогов самый обременительный для россиян - транспортный. Совокупные начисления в стране растут медленно: во многих субъектах РФ налоговые ставки давно достигли потолка. Активно обсуждается целесообразность отмены этого налога и его компенсации за счет акцизов на топливо. Тогда граждане будут платить налог не за наличие машины, а за управление ею. Кстати, в цену бензина на АЗС акцизы уже включены - по существу, идет двойное налогообложение. Пока переход к новой модели осложняется тем, что акциз перечисляется в федеральный бюджет, а транспортный налог - в региональный. Полагаю, этот вопрос можно решить. Однако в крупных городах, близких к автомобильному коллапсу, отмена транспортного налога была бы нелогичной.