МЧС предупредило о запрете использования пиротехники рядом с жильем

Накануне новогодних праздников МЧС предупредило, что запуск любой пиротехники, будь то петарды, ракеты, хлопушки или ракеты-шутихи, запрещен повсеместно рядом с жилыми домами и в домах.

Это относится к балконам, лоджиям, крышам. Нельзя запускать фейерверки также вблизи ЛЭП и со сценических площадок. В этом году игнорирование правил безопасности уже привело к более 70 пожарам, в результате которых свыше 10 человек получили травмы. По статистике, которую привели в ГУ МЧС по Москве, 88 процентов пожаров в жилье происходят по причине неосторожного обращения с огнем.

Поэтому столичные пожарные особое внимание сейчас уделяют именно проверкам. Для них наступила самая горячая пора. В Москве взято на учет 119 объектов хранения и продажи пиротехнических изделий.

С работниками складов и магазинов проводятся противопожарные инструктажи, им вручают памятки по применению и реализации пиротехники.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, "проведено 948 рейдов по проверке общежитий, отселенных, неэксплуатируемых зданий, домовладений в садоводческих объединениях граждан, содержания подвалов и чердаков с целью исключения доступа в них посторонних лиц.

"В период с 23 декабря по 12 января совместно с работниками префектур, управ и сотрудниками полиции планируется проведение поквартирных обходов мест проживания одиноких и престарелых граждан, многодетных семей, а также лиц, ведущих асоциальный образ жизни", - сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

МЧС предстоит проверить 45 тысяч мест проведения детских новогодних праздников. В регионах уже проверено 20 тысяч зданий

Такие же меры безопасности будут приниматься и в других регионах страны. Сотрудники МЧС России, что называется, по полной включились в подготовку к новогодним празднествам.

Всего МЧС предстоит проверить свыше 45 тысяч мест проведения детских новогодних мероприятий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас внеплановые проверки прошли уже более чем на 160 объектах, задействованных в проведении общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце.

"В регионах страны проверено более 20 тысяч зданий, в которых пройдут праздничные мероприятия для детей.

На них устранено более 8 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. По иным нарушениям выданы предписания, их устранение - на контроле МЧС", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно инспекторы МЧС там, где необходимо, привлекают собственников зданий и чиновников к административной ответственности, а также разъясняют правила обращения с огнеопасными предметами и правила поведения.