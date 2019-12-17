Москвичам случайно пополнили "Тройки" на 20 тысяч рублей

Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".

Об этом случае один из пассажиров рассказал в соцсетях. Мужчина отметил, что таких денег на карту не перечислял. Очевидно, произошла аппаратная ошибка во время валидации. Как заявили агентству в дептрансе столицы, было зафиксировано еще несколько таких ошибочных зачислений. Специалисты транспортного комплекса заявили, что эти суммы с карт счастливчиков списывать не будут.

"Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании к Новому году, - подчеркнули в департаменте. - Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса".