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17.12.2019 / 12:01
Текст: Сергей Бабкин

Москвичам случайно пополнили "Тройки" на 20 тысяч рублей

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Виртуальная карта "Тройка" появится в 2020 году

Об этом случае один из пассажиров рассказал в соцсетях. Мужчина отметил, что таких денег на карту не перечислял. Очевидно, произошла аппаратная ошибка во время валидации. Как заявили агентству в дептрансе столицы, было зафиксировано еще несколько таких ошибочных зачислений. Специалисты транспортного комплекса заявили, что эти суммы с карт счастливчиков списывать не будут.

"Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании к Новому году, - подчеркнули в департаменте. - Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса".

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