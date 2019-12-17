Жители столицы уже, кажется, привыкли, что новые станции подземки в последние годы появляются на карте города как грибы после дождя. Темпы строительства, однако, не падают. В прошлом году для москвичей открыли 17 станций и проложили около 33 километров новых линий. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю 85-летнюю историю столичного метрополитена.

А в этом году метростроители открыли уже 8 станций, значительно улучшив транспортную доступность сразу нескольких столичных районов. Одновременно идет работа над строительством Большой кольцевой линии метро - это крупнейший в мире проект в области метростроения.

Огромным событием для жителей районов Некрасовка и Косино-Ухтомский стал ввод первого участка Некрасовской линии метро, на котором расположилось четыре станции - "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

У каждой свой уникальный стиль и дизайн. На "Некрасовке", например, лейтмотивом интерьера стала лунная ночь. Достичь эффекта позволила облицовка колонн металлокерамическими панелями белого и жемчужно-серого цвета. Они очень похожи на лунный камень. Образ ночного неба дополняют встроенные в стены и потолок светильники. А на "Лухмановской" пассажиры теперь "встречают" закат. В палитре дизайнеры использовали оттенки оранжевого цвета - именно в него окрашены яркие путевые стены.

Лунные мотивы прослеживаются и в интерьере станции "Улица Дмитриевского" - за счет использования серо-коричневого, бежевого и серого цветов в купе с работой подсветки достигается эффект умиротворения.

Совсем скоро на розовой ветке завершат строительство второго участка со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". Метро около дома появится у почти что 800 тысяч москвичей. К пусконаладочным работам могут приступить уже в этом году, и в начале 2020-го линия поедет с первыми пассажирами. Ее запуск позволит значительно снизить нагрузку на юго-восточную часть фиолетовой ветки - так что на "Выхино" пассажиры будут заходить в куда более свободные вагоны. Сейчас на станциях уже идут отделочные работы. Дизайнеры постарались создать яркий и запоминающийся интерьер для каждой из них. "Нижегородская" будет напоминать конструктор "Лего", на "Стахановской" пассажиры будто окажутся в производственном цеху, "Окская" буквально окунет в речное течение, а "Юго-Восточная" удивит ассоциациями с местной исторической архитектурой. Можно сказать, что метростроевцы пошли по самому сложному пути, отказавшись от типовых проектов и делая каждую остановку по-своему уникальной.

Самый масштабный из реализуемых проектов - это, конечно, строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Ее длина составит 70 километров. Всего на кольце будет расположена 31 станция. Благодаря ему пассажиры смогут экономить просто огромное количество времени на поездках - в среднем около 30 минут. С БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 5 пересадок на МЦД и 11 пересадок на линии железной дороги.

Большая кольцевая линия метро позволит сэкономить на поездках в среднем 30 минут

Совсем недавно на южном участке БКЛ метро стартовали работы по строительству перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Щиту предстоит пройти более двух километров правого перегонного тоннеля под Севастопольским проспектом, рекой Котловка и действующей станцией "Калужская". Тоннелепроходческий комплекс "Роза" ведет работу в водонасыщенных грунтах и в условиях плотной городской застройки. Этот 6-метровый щит уже был задействован на южном участке БКЛ: его силами был построен правый перегонный тоннель от "Каховской" до "Зюзино" и левый от "Воронцовской" до "Улицы Новаторов". А в прошлом месяце в столицу из Китая был доставлен 10-метровый щит "Победа". "Победа" построит тоннель между станциями "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".

Подземный путь от "Карамышевской" до "Мневников" на днях закончил прокладывать 10-метровый тоннелепроходческий щит "Лилия". Ранее его уже задействовали при строительстве двух участков Некрасовской линии метро длиной 2,6 километра и 1,1 километра. Теперь за три месяца комплекс прошел еще один важнейший километровый отрезок. Расстояние, казалось бы, небольшое, но средняя скорость, с которой движется щит, - всего 10-15 метров в день.

Западный участок Большой кольцевой линии примыкает к микрорайонам, где проживают около полумиллиона человек. Его строительство позволит значительно улучшить транспортную доступность в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк и Фили-Давыдково. Здесь откроют четыре станции метро: "Улица Народного Ополчения" на проспекте Маршала Жукова (в будущем на ней организуют пересадку на Рублево-Архангельскую линию), "Карамышевская" и "Мневники" в северной и южной части Мневниковской поймы и "Кунцевская" между Молдавской улицей и путями смоленского направления Московской железной дороги. Последняя в перспективе превратится в крупный пересадочный узел: пассажиры смогут пересесть на станцию "Кунцевская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию "Кунцево" в составе 1-го центрального диаметра.

Строительство западного участка длиной 9 километров ведется в два этапа. В 2020 году планируется завершить работы на участке между станциями "Хорошевская" и "Карамышевская", а в 2021 году - на участке от "Карамышевской" до "Кунцевской". Сама же "Карамышевская" относится к станциям мелкого заложения - она сооружается на глубине 25 метров. В будущем к ней создадут удобные подъезды для жителей района Филевский парк и посетителей спортивного парка в Крылатском, построив пешеходный и автомобильный мосты через Москву-реку.

Полностью замкнуть кольцо, по расчетам, должны в 2023 году. Но, по словам руководства столичного депстроя, строительство может завершиться и раньше - в 2022-м. В будущем БКЛ, кстати, не только возьмет рекорд по протяженности, но и по длине эскалатора. Самый длинный эскалатор в столичной подземке с уникальным наклонным ходом, более 130 метров, сделают на станции "Марьина Роща". Натяжная камера уже готова. Это часть конструкций станций глубокого заложения метро, которая соединяет с эскалаторами пассажирский зал или промежуточный вестибюль. Из-за сложных геологических условий все работы велись вручную.

Справка "РГ"

Станции, открытые в 2018 году:

Февраль - запуск первого участка БКЛ с пятью станциями: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Транспортное сообщение улучшилось сразу в четырех столичных районах - Савеловском, Тимирязевском, Аэропорте и Хорошевском.

Март - 3 станции на Люблинско-Дмитровской линии. Теперь станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" пользуются жители девяти районов на севере Москвы.

Август - 7 станций на Калининско-Солнцевской линии. На участке длиной более 15 км расположились "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". До этого последний раз такой крупный прирост столичная сеть метро получила 35 лет назад на Серпуховско-Тимирязевской линии.

Декабрь - "Ховрино" на Замоскворецкой линии. Метро в шаговой доступности получили жители районов Левобережный, Западное Дегунино и Ховрино. "Савеловская" на БКЛ. Она улучшила транспортное обслуживание почти 240 тысяч человек, проживающих в Марьиной Роще, Беговом, Бутырском и Савеловском районах.

Станции, открытые в 2019 году:

Июнь - 4 станции на первом участке Некрасовской линии: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Линия длиной 7 км улучшила транспортную доступность в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский. Четыре станции на Сокольнической линии метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Метро в шаговой доступности получили жители деревень Картмазово, Прокшино, поселка Коммунарка и других населенных пунктов Новой Москвы.