Москву парализовали 9-балльные пробки

Похоже, что новогодний ажиотаж уже успел сказаться на состоянии столичных дорог. В настоящий момент их загруженность оценивается в 9 баллов из возможных 10. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Пробки".

Самая тяжелая ситуация складывается на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на центральных набережных. Выбираться из заторов водителям придется не один час. Кроме того, нелегко приходится автомобилистам на многих вылетных магистралях - например, на Проспекте Мира, Каширском и Ленинградском шоссе.

Тормозят и некоторые участки МКАД. Проехать сложно от Рублевского до Ленинградского шоссе и от Верхних Полей до "Варшавки" по внутренней стороне. Внешняя сторона стоит от съезда на Хабаровскую улицу до "Ярославки", а также от Каширского шоссе до Волгоградского проспекта.