Больше 19 тысяч москвичей уже либо переехали, либо оформляют документы для переезда в новые квартиры по программе реновации. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время недавнего визита в Дмитровский район столицы - градоначальник осмотрел там новостройку на улице Долгопрудной, построенную в рамках программы.

С февраля в этот дом переезжают 79 семей из соседней хрущевки 1966 года постройки. В следующем году новоселье ожидает еще несколько тысяч москвичей. Всего в ближайшие три года по программе реновации планируется построить около 3 миллионов квадратных метров жилья.

Сейчас уже сдано 49 жилых домов, строится еще 145 домов, проектируется 70 домов. На период с 2020 по 2023 год запланировано спроектировать и построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.

Напомним, что программа была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5173 жилых дома во всех округах столицы. Планируется, что в новое жилье переедут 350 тысяч московских семей, или более миллиона человек. Для быстрого старта программы правительство Москвы приняло решение довести до стандартов реновации, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным, те дома, которые строились по другим городским программам.

Наличие стартовых домов и площадок позволило запустить волну - переселить первые несколько тысяч семей из старых домов в новое жилье, начать сносить хрущевки и строить на их месте современные жилые комплексы.

"Реновация жилья в Москве - это самая крупная в мире подобная программа. Она касается миллиона москвичей, почти каждого десятого жителя столицы. А если брать еще и соседние дома в этих районах - то большинства москвичей. Такой масштабной программы, да еще и бесплатной, для жителей в мире не существует", - отмечал ранее Сергей Собянин.

Большинство домов строятся по программе реновации по индивидуальному проекту. Сегодня найти новостройки, которые активно обживают еще недавно ютившиеся в тесных пятиэтажках москвичи, можно по всему городу. В том же Дмитровском районе не только идет переселение в уже построенный дом, но также подобраны пять стартовых площадок. Причем помимо возведения жилья предусмотрено строительство школы, детских садов и музыкальной школы, а также комплексное благоустройство. Все это позволит преобразить район, в котором новые квартиры получат жители 55 старых пятиэтажек.

Реновация - это комплексное благоустройство территорий, в том числе создание детских площадок. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Сергей Собянин подчеркнул, что на строительстве новых социальных объектов развитие районов, затронутых реновацией, не закончится. Коснется это в полной мере и Дмитровского района - там, в частности, создадут новую транспортную инфраструктуру. "Долгое время здесь не хватало общественного транспорта. Сейчас ситуация меняется. Через несколько лет проведем сюда еще Люблинско-Дмитровскую линию метро, и в районе откроются сразу две станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", - рассказал мэр.

Московская программа реновации позволит спроектировать заново целые кварталы и районы

В районе Москворечье-Сабурово на улице Борисовские пруды построен восьмисекционный дом переменной этажности на 313 квартир общей площадью 19 530 квадратных метров. В вестибюлях обустроены колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Первые этажи - нежилые, там разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и детские кружки. Фасады здания выполнены из керамогранитной плитки и фиброцементных плит, на них установлены корзины для кондиционеров, лоджии застеклены.

Сданный дом стал одной из двух стартовых площадок программы реновации в Москворечье-Сабурово. Вторая площадка расположена на Каширском шоссе и находится в стадии проектирования. К строительству жилого дома планируется приступить в следующем году. Всего в районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 домов. А в Южном округе в программу реновации вошло 378 жилых домов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров", - отметил Андрей Бочкарев.

В этом году реновация пришла и в самый центр Москвы, где особенно сложно подбирать стартовые площадки - застройка здесь плотная, а стоимость земли самая высокая. Жилой дом на Мукомольном проезде стал первым в Центральном округе столицы, куда началось переселение жителей, а ЦАО стал восьмым округом, где участники программы реновации переезжают в новое жилье. В настоящее время в ЦАО идет расселение уже десяти домов. Всего же в центре по программе реновации новые квартиры получат жители 109 домов.

Важно отметить, что люди, которые переезжают в новые дома по программе реновации, могут докупить дополнительные метры с 10-процентной скидкой. Единственное ограничение - общая площадь полученного жилья не должна превышать 100 квадратных метров. По имеющимся оценкам, каждая двенадцатая семья пользуется правом льготной покупки дополнительной жилплощади, столичные власти получили уже сотни заявлений. Право на докупку действует два года после оформления права собственности на равнозначное жилье. Причем выбрать еще одну квартиру в этом случае можно в любой новостройке реновации.

Как отмечал Сергей Собянин, для Москвы программа реновации имеет огромное значение. Она не только даст обновить жилой фонд, улучшит жилищные условия примерно миллиона горожан, но и позволит спроектировать заново целые кварталы и районы. Причем все проекты обсуждаются с жителями, учитываются их пожелания по высоте домов, наличию социальных и культурных объектов, транспортной инфраструктуры. Территория вокруг всегда благоустраивается, высаживаются кустарники и деревья, создаются прогулочные зоны и зоны отдыха.

В результате программа реновации даст москвичам новое качество жизни и сделает город более современным и динамичным.