Новый мост открыт в Лебедяни

В районном центре Липецкой области Лебедяни после масштабной реконструкции открылось движение по мосту через реку Дон.

Старый Казенный мост был построен в 1910 году. На двустороннее движение и современные транспортные нагрузки путепровод не был рассчитан. В связи с чем несколько лет назад по нему был запрещен проезд большегрузных автомобилей. Объект находился в аварийном состоянии.

Новый мост построен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На строительство путепровода из федерального бюджета было выделено 280 млн рублей, еще около 42 млн рублей - средства региональной казны. Общая протяженность новой переправы 410 метров. Мост состоит из семи пролетов. Ширина проезжей части - 9 метров. Движение двустороннее.

Казенный мост, признанный объектом культурного наследия, будет отреставрирован и станет пешеходным.

Участие в открытии переправы приняли сотни жителей города. С долгожданным событием их поздравил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Всегда приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают ее комфортнее, - отметил Игорь Артамонов. - Лебедянцев ждут и другие масштабные проекты. Сейчас мы подбираем площадку для строительства новой школы в городе, решаем вопрос о закупке новых пассажирских автобусов, также в районе вскоре появится новое футбольное поле".