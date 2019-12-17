Рекомендация Министерства сельского хозяйства России оптимизировать посевные площади под сахарную свеклу аграриев не удивила. Такое решение многие уже приняли самостоятельно, ведь предпосылки сложились не год и не два назад. Перенасыщение сахарного рынка заставляет бизнес - и аграрный, и перерабатывающий - искать как новые направления для сбыта, так и дополнительные возможности получения прибыли. Иначе отрасли грозит настоящий коллапс.

Замена найдена

Решение сократить посевы сахарной свеклы в будущем году в министерстве сельского хозяйства объяснили перепроизводством сахара. На профильном совещании федеральные чиновники порекомендовали 15 процентов свекловичных гектаров отдать под сою и рапс - культуры, которые могут быть более востребованы на рынке. При этом два региона Черноземья - Воронежская и Тамбовская области - были названы в числе тех, кому придется провести наиболее значительную оптимизацию.

К слову, именно Воронежская и Липецкая области входят в число регионов, где до последнего времени посевам корнеплодов отдавались максимальные площади. Так, в минувшем году воронежские аграрии засеяли свыше 135 тысяч гектаров, липецкие - немногим меньше. Посевная 2019-го показала, что урожаи растут, позволяя аграриям говорить о новых рекордах. Только в Курской области собрали более пяти миллионов тонн корней. Урожайность - свыше 500 центнеров с гектара. Однако стоит ли радоваться этому или нет, по словам экспертов рынка, пока непонятно.

Заместитель белгородского губернатора, курирующий развитие агропромышленного комплекса в регионе, Станислав Алейник говорит о сокращении посевных площадей под сахарную свеклу как о тенденции, которая вряд ли изменится в ближайшее время.

- Аграрии региона выкопали в этом году всего на 90 тысяч тонн свеклы меньше, чем в прошлом, - пояснил вице-губернатор. - Отмечу, что погодные условия оставляли желать лучшего. Лето выдалось засушливым, поэтому региональные показатели урожайности и проигрывают в сравнении с соседскими. Однако качество урожая такое, что свои 450 тонн сахара мы получим. Наши аграрии стараются вырастить свеклу, чтобы получать сахар, а не патоку или жом. А площади на будущий год так и останутся в пределах 58-60 тысяч гектаров. Мы их оптимизировали заранее.

Сокращение земли под свеклу глава Белгородской области Евгений Савченко спрогнозировал много лет назад. Читая лекцию в аграрном университете, он обратил внимание на перепроизводство сахара из тростника, подчеркнув: этого продукта уже много на мировом рынке, а использование тростника в качестве сырья менее затратно, чем сахарной свеклы. Следовательно, конкурировать на этом рынке российским производителям, вкладывающим колоссальные ресурсы в перерабатывающие мощности, будет все сложнее.

В минсельхозе настоятельно рекомендуют отдать 15 процентов свекловичных гектаров под посевы сои и рапса

Теперь, когда эти прогнозы начали сбываться, в Белгородской области практически не осталось мелких фермеров, которые выращивают корнеплоды на продажу. Станислав Алейник отмечает, что практически все 60 тысяч гектаров свеклы занято агрохолдингами, в структуре которых есть сахарные заводы. Они уже озаботились поисками рынков сбыта. Дело в том, что на складах еще лежит прошлогодний сахар, а на линиях вовсю перерабатывается новый урожай. Если бизнес будет вынужден и дальше копить продукцию, цены на нее упадут еще ниже. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) констатировали: та средняя стоимость килограмма сахара, которая остановилась на уровне 20,7 рубля, - результат 13-месячного снижения. С начала года цены упали на 46 процентов.

Для кормов и косметики

Станислав Алейник отмечает: производители сахара объединяются, чтобы увеличить экспорт продукта, выйдя на мировой рынок "единым фронтом". Но получится ли это, покажет время. Аналитики ИКАР подсчитали, что будущей весною запасы сахара в стране достигнут полутора миллиона тонн, и они не будут востребованы отечественным потребителем. При этом максимальный объем экспорта при самых благоприятных обстоятельствах составит примерно 800 тысяч тонн.

Пока весьма удачно за рубеж продается лишь свекловичный жом. Руководитель белгородского управления Россельхознадзора Татьяна Аушева подчеркивает, что практически весь объем этого продукта, который на отечественном рынке если и востребован, то продается по очень низким ценам, уходит в азиатские страны. Конечно, пришлось приложить массу усилий - получить сертификаты соответствия и наладить логистическую систему - но теперь можно говорить об успехе проекта.

Одновременно с попытками увеличить экспорт сахаровары пытаются диверсифицировать производство. Яркий пример этого - проект профильного агрохолдинга "Русагро". Компания приобрела линию переработки мелассы на Чернянском сахарном заводе в Белгородской области. Аналогичная ранее была введена в эксплуатацию на Тамбовщине.

Из мелассы, или, проще говоря, патоки, относящейся к отходам сахарного производства, будут выпускать экстракт, из которого снова сварят сахар, а также востребованный в косметической и фармацевтической промышленности бетаин и кормовую добавку для животных - рафинат. Пока здесь производят только последний продукт, в январе же намерены изготовить первый бетаин, а в марте - открыть линию выпуска сахара из мелассы.

Пока удачно продается за рубеж лишь свекловичный жом

Председатель совета директоров холдинга Вадим Мошкович, выступая на открытии новой линии, подчеркнул: теперь на предприятии понимают, какое у производства будущее. Открытая в прошлом году линия в Тамбовской области не такая мощная, а новая позволит перерабатывать всю мелассу, которая образуется на девяти сахарных заводах холдинга в четырех регионах Черноземья.

Биоэнергетика на перспективу

Эксперты отмечают, что переработка мелассы - направление актуальное. Патока - тот продукт, который востребован за рубежом. Вот только из-за неспособности отечественных производителей ее переработать экспортные цены постоянно падают. Цены же на продукты переработки с использованием наукоемких технологий, наоборот, держатся на высоком уровне. Ученые утверждают, что из мелассы можно производить даже востребованные в том числе и за рубежом кислоты: глутаминовую, аспарагиновую, щавелевую, фурфуроловую, а также аминокислоты лизин и метионин. Китайские производители, к примеру, именно из мелассы извлекают основу для популярного усилителя вкуса - глутамата натрия. А его маржинальная стоимость позволяет производителям чувствовать себя достаточно комфортно при любых потрясениях на смежных рынках.

Впрочем, пока экспортный потенциал российских производителей продукции из мелассы реализован далеко не полностью. Тому же холдингу "Рус-агро" губернатор Евгений Савченко предложил проработать проект выпуска метана. Это еще один продукт, основой для которого может стать меласса. Метан можно преобразовывать в электрическую и тепловую энергию, а затем поставлять конечному потребителю.

- Таким образом, можно организовать биоэнергетический кластер, - отметил глава региона. - Это заманчивая идея.

Примечательно, что именно меласса позволяет получать до 340 кубометров биогаза на тонну сырья. При этом метана в этом объеме - почти 250 "кубов". Такого эффекта в биогазовых установках не достигается даже при использовании отходов виноградарства, которые дают чуть больше 180 кубометров метана. При этом и мелассу, и жом - в качестве отхода сахароварения - можно соединять с другими органическими отходами.

Комментарий

Александр Поддубный, эксперт сахарного рынка:

- Ситуация, которая сейчас сложилась в отрасли, кажется безвыходной. Примечательно, что производители попали в нее после модернизации собственных предприятий. Этот процесс сыграл с ними злую шутку - ведь даже сокращая площади посевов сахарной свеклы, они получают больше сахара на выходе, применяя новые технологии уже в процессе производства. И это касается как крупных холдингов, так и мелких фермеров. Мы знаем примеры, когда индивидуальные предприниматели, благодаря обновленной технике, собирают урожай по 700 центнеров с гектара. При этом качество настолько высокое, что работать им выгодно даже сейчас, когда цена на сахар упала до 20 рублей, и принимающие заводы приобретают корнеплоды не по таким высоким ценам, как хотелось бы.

Как будет развиваться ситуация дальше - предугадать сложно. Пока все склады заполнены сахаром, и выживают лишь те предприятия, которые успели диверсифицировать производство. Рассчитывать только на одно направление не приходится. Недавно во Франции закрыли два сахарных завода. Думаю, что российские предприятия эта тенденция тоже не обойдет.