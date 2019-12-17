Под Тверью найдено тело 13-летнего подростка

Следственные органы Тверской области начали проверку в связи с обнаружением тела 13-летнего мальчика.

По информации регионального следственного управления СК РФ, тело подростка было найдено на улице в деревне Лихославльского района. Со слов выезжавших на место следователя и криминалиста СКР, видимых телесных повреждений на теле ребенка нет. Точную причину смерти подростка установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Для выяснения всех обстоятельств гибели ребенка Калининский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки. В ведомстве пояснили, что в ходе проверки будут также оцениваться действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики.