Смоленский поселок обесточили из-за передачи Малахова о пропавшем подростке

Глава Смоленской области Александр Островский обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в причинах отключения электроэнергии в поселке Демидово во время телепередачи, посвященной пропаже в поселке 16-летнего Владислава Бахова.

- Директору "Смолэнерго"" и прокурору Смоленской области направлены обращения с просьбой в кратчайшие сроки провести проверку по факту этого возмутительного инцидента во время телеэфира, - приводит слова Островского пресс-служба администрации области.

Также глава региона попросил провести прокуратуру проверить действия муниципальных властей Демидовского района на предмет создания препятствий работе журналистов: по словам Андрея Малахова, глава сельского поселения прищемил дверью ногу телерепортеру.

16 декабря выпуск передачи "Прямой эфир" на канале "Россия-1" был посвящен пропаже Владислава Бахова. Подросток исчез 6 апреля после пикника, посвященного дню рождения его знакомого. В лесу на окраине райцентра собрались 13 человек - среди них были представители местной "золотой молодежи", дети главы администрации и полицейских. Они вели стрим с вечеринки и выкладывали фото в соцсетях, однако вскоре все записи были удалены. В поисках Влада на следующий день после его пропажи принял участие лишь один из участников застолья.

- Уголовное дело по статье 105 УК "Убийство" было возбуждено сразу же после получения сообщения об исчезновении ребенка. Ведутся активные следственные действия, на причастность к совершению преступления отработаны все кандидаты, подозреваемых нет, - сообщили в управлении СК РФ по Смоленской области.

Программа "Прямой эфир" была посвящена многочисленным нестыковкам в версиях правоохранителей и фактам, возможно, указывающим, что именно произошло 6 апреля на поляне близ Демидово. Андрей Малахов пообещал повторить выпуск специально для жителей Смоленской области, а также продолжить расследование.