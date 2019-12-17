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17.12.2019 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смоленский поселок обесточили из-за передачи Малахова о пропавшем подростке

Текст: Антон Валагин
Глава Смоленской области Александр Островский обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в причинах отключения электроэнергии в поселке Демидово во время телепередачи, посвященной пропаже в поселке 16-летнего Владислава Бахова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Директору "Смолэнерго"" и прокурору Смоленской области направлены обращения с просьбой в кратчайшие сроки провести проверку по факту этого возмутительного инцидента во время телеэфира, - приводит слова Островского пресс-служба администрации области.

Также глава региона попросил провести прокуратуру проверить действия муниципальных властей Демидовского района на предмет создания препятствий работе журналистов: по словам Андрея Малахова, глава сельского поселения прищемил дверью ногу телерепортеру.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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16 декабря выпуск передачи "Прямой эфир" на канале "Россия-1" был посвящен пропаже Владислава Бахова. Подросток исчез 6 апреля после пикника, посвященного дню рождения его знакомого. В лесу на окраине райцентра собрались 13 человек - среди них были представители местной "золотой молодежи", дети главы администрации и полицейских. Они вели стрим с вечеринки и выкладывали фото в соцсетях, однако вскоре все записи были удалены. В поисках Влада на следующий день после его пропажи принял участие лишь один из участников застолья.

- Уголовное дело по статье  105 УК "Убийство" было возбуждено сразу же после получения сообщения об исчезновении ребенка. Ведутся активные следственные действия, на причастность к совершению преступления отработаны все кандидаты, подозреваемых нет, - сообщили в управлении СК РФ по Смоленской области.

Программа "Прямой эфир" была посвящена многочисленным нестыковкам в версиях правоохранителей и фактам, возможно, указывающим, что именно произошло 6 апреля на поляне близ Демидово. Андрей Малахов пообещал повторить выпуск специально для жителей Смоленской области, а также продолжить расследование.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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