Сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве под Белгородом

Трое сотрудников филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель задержаны по делу о взрыве газа в поселке Яковлево Белгородской области. Как сообщили в СК РФ, им предъявлено обвинение в "нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух лиц".

Напомним, что взрыв газа в четырехэтажном доме произошел вечером 3 декабря, в результате погибли два человека: тело молодого мужчины извлекли из-под завалом той же ночью, женщина скончалась в больнице.

- Для наиболее оперативного расследования уголовное дело было передано председателем СК России в Главное следственное управление ведомства, - отметили в СК РФ.

По версии следствия, причиной трагедии стали грубые нарушения правил безопасности при врезке в трубу магистрального газопровода. Как выяснили следователи, газ скопился "во взрывоопасной концентрации" в подвале здания после того, как эти работы были проведены, потом проник на первый и второй этажи и, когда люди решили воспользоваться там бытовыми приборами, произошел взрыв.

В СК РФ отметили, что трое задержанных "непосредственно отвечали за организацию и выполнение опасных работ", в ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об их аресте.