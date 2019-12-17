У стадиона ЦСКА в Москве может появиться крыша, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. Он отметил, что из всех московских стадионов только на ВЭБ Арене такая возможность предусмотрена конструкцией.

- На всех московских стадионах для крыши нужны дополнительные опоры. На ЦСКА такие конструкции не нужны. Ее не сделали изначально, видимо, из-за отсутствия денег, - сказал Сергей Прядкин.

Сейчас ситуация меняется. Как известно, недавно основным акционером ПФК ЦСКА стал Внешэкономбанк. Не исключено, что новые владельцы вложат средства в постройку крыши.