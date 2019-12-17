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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лица Рима

В конце декабря в столице пройдет рождественский фестиваль Италии
Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Столичный выпуск № 284(8042)
Всего на два дня - 28 и 29 декабря - территория Музея Москвы превратится в наряженную к празднику римскую площадь. Там пройдет Итальянский рождественский фестиваль, участие в котором, как обещают организаторы, будет бесплатным. По словам министра-советника посольства Италии в России Гуидо Де Санктиса, "рождество у итальянцев - семейный праздник, и мы хотим показать россиянам, как его празднуют в наших домах, в наших семьях".

Во время Итальянского рождественского фестиваля во дворе Провиантских складов на Зубовском бульваре появятся ярмарочные ряды с елкой, традиционные итальянские угощения, карусели и волынщики, фотозоны и рождественский вертеп. На уютной сцене будут выступать солисты Большого театра и оркестра Классической музыки, для детей подготовлены итальянские музыкальные представления и спектакли Театра Кукол Образцова. "Мы всегда стараемся объединять два потока - российский и итальянский - и то, что выступать будут артисты из обеих стран, для нас большая радость", - признался генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте. Гостей будут встречать уличные артисты в костюмах сказочных персонажей, а дети познакомятся с итальянским дедом Морозом, которого зовут Баббо Натале, и доброй волшебницей Бефаной. Франческо Форте рассказал журналистам: "Мы предпринимаем большие усилия для того, чтобы на празднике была настоящая итальянская еда". Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести традиционные для Италии рождественские подарки, в том числе, съедобные.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москве началось "Путешествие в Рождество"

Заместитель председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Лев Ланцман пояснил на пресс-конференции в ТАСС, что фестиваль проходит в рамках проекта по международному культурному сотрудничеству "Лица друзей", одним из первых мероприятий которого стала выставка "Бонджорно, Италия". "Самый важный элемент, который делает наши мероприятия столь необычными - это город Москва", - признался Франческо Форте, и добавил: "Интерес, любопытство, жизнелюбие москвичей - это то, что помогает нам в проведении наших мероприятий". По его словам, на фестивале ожидается до 30 тысяч гостей.

Напомним, что Музей Москвы, основанный еще в 1896 году, располагается в уникальном архитектурном комплексе - Провиантских складах на Зубовском бульваре. Сегодня он превратился в многофункциональный комплекс, посвященный городской жизни.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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