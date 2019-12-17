В Костроме закрыли несколько опасных углевыжигающих производств, которые занимались поставками в торговые сети древесного угля для приготовления шашлыков. К этому бизнесу сегодня немало претензий - в том числе у проверяющих органов. В секретах производства и в уловках современных углежогов разбиралась корреспондент "РГ".

На природу - с мешком

Несколько лет назад в отделах сопутствующих товаров многих российских супермаркетов появился новый тогда продукт - древесный уголь, упакованный в удобные бумажные мешки. Новинка достаточно быстро стала популярной. Сегодня для многих без него не обходится ни один выезд на пикник.

Совершая покупки, многие любители активного отдыха, как правило, не задумываются о том, в каких условиях произведено содержимое бумажных пакетов. Между тем эксперты выяснили, что далеко не всегда производство угля отвечает требованиям безопасности - как для производителей, так и для потребителей.

Весной этого года жители Костромы начали массово жаловаться на едкий дым, накрывший город. Некоторые районы областного центра утонули в тумане, а обитатели окутанных смогом домов начали задыхаться в своих квартирах.

- С появлением дыма у меня и моих соседей стали слезиться глаза и началось что-то наподобие аллергического кашля, - рассказывает костромичка Ирина Волкова. - Я долго не могла понять, откуда идет эта вонь и гарь. Особенно плохо становилось по вечерам, когда ветер дул со стороны поселка Фанерник. Дым был настолько едкий и неприятный, что невозможно было даже открыть форточки…

Деньги из бочки с дымоходом

После многочисленных жалоб жителей поселка Фанерник и Давыдовских микрорайонов представители надзорных ведомств выяснили, что проблема - в деятельности многочисленных подпольных углевыжигающих производств, организованных прямо в городской черте.

На площадке, арендованной индивидуальным предпринимателем на улице Базовой, обнаружили нелегальный завод по производству древесного угля. Продукцию для любителей шашлыков здесь изготавливали в самодельных пиролизных установках - углевыжигательных печах, представляющих собой металлические бочки с дымоходом. Сырьем для производства был березовый "карандаш", который под воздействием высоких температур превращается в древесный уголь. По мнению специалистов, такая технология приводит к обильным выбросам продуктов горения в атмосферу. При этом никакого разрешения ни у этого предприятия, ни у нескольких аналогичных не оказалось.

Сырьем для производства был березовый "карандаш", который под воздействием высоких температур превращается в древесный уголь

Эксперты сделали замеры на производственных площадках углежогов. Выяснилось, что этот бизнес наносит колоссальный вред здоровью людей и окружающей среде. Содержание токсичных веществ в выбросах многократно превышало предельно допустимые концентрации смол, фенолов и других ядовитых веществ.

- О том, что здесь производят уголь кустарным способом, мы узнали от граждан, которые пожаловались на дым со стороны промплощадки. Выехали вместе с представителями контролирующих органов, зафиксировали работу печей и приняли меры, - сообщил заместитель костромского межрайонного природоохранного прокурора Артем Михин.

После проведенных исследований прокуратура обратилась в суд с иском о закрытии опасных производств. Суд иск удовлетворил. Однако, несмотря на запрет, угольные печи повсеместно продолжали дымить.

Опечатанные топки

В конце ноября по требованию природоохранной прокуратуры судебные приставы в сопровождении пожарных и полицейских отправились в рейд по местам работы углежогов на улицах Галичской и Мелиоративной. Как пояснили приставы, незаконное производство древесного угля в черте областного центра шло круглосуточно. При этом работы велись с грубыми нарушениями требований экологической безопасности, без оформления обязательной для такого вида работ технической документации.

"Владельцы углевыжигающих печей не проводили необходимых замеров концентрации вредных веществ, попадающих в окружающую среду. Предельно допустимая концентрация альдегидов, кислот, фенолов, смол и иных веществ наносила вред экологии, создавала непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", - пояснили в УФССП.

Когда приставы приехали на площадки, занятые углежогами, их поразили грязь и беспорядок, царящие на производстве. Среди сырья для розжига печей валялись мусор, отработанные автомобильные покрышки, старая сломанная мебель с полимерными наполнителями и другие, не предназначенные для открытого сжигания отходы, которые уместнее было бы вывезти на промышленную свалку. По требованию приставов пожарные затушили печи, а затем комиссия опечатала более десятка железных бочек.

Однако представители контролирующих организаций опасаются, что, несмотря на принятые меры, очень скоро подпольный бизнес может открыться вновь, как это уже неоднократно происходило. Эти подозрения подкрепляют размещенные в Сети многочисленные объявления о поиске новых рабочих-углежогов в Костроме. Все описания вакансий похожи: "Требуются люди без опыта работы и вредных привычек, студенты, рассматриваем иногородних. Работа посуточная - двое суток через двое, с восьми утра".

Комментарий

Ольга Смирнова, пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области:

- На закрытие подобных производств мы выезжали неоднократно. Так, на улице Индустриальной работа была организована с серьезными нарушениями. Вся территория сильно захламлена. Печи здесь разжигали не дровами, а всякими отходами: старой мебелью с поролоном, каким-то мусором. Если раньше для производства угля использовали лес-"карандаш", то теперь, видимо, из экономии - перешли на горбыль. От этого уголь стал некачественным, начал рассыпаться. Все печи на площадке были самодельные. Рядом сложена готовая продукция, упакованная в пакеты. Владельцами оказались молодые ребята - выходцы с Кавказа. Они пообещали узаконить свою деятельность, но эксперты считают, что это невозможно. Владельцы печей жаловались, что у каждого из них по четверо детей, и действия приставов лишают их надежды на достойную жизнь. Но о праве жителей окрестных домов они почему-то не задумались. Сейчас все печи опечатаны. Мы будем проверять, не нарушат ли запрет и не возобновят ли производство. Если это произойдет, в отношении владельцев бизнеса будет возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение решения суда.

Кстати

Углежогам обещают платить 15 тысяч рублей в месяц. Однако на самом деле некоторые работники обещанных денег не видят и попадают в настоящее рабство. По данным регионального УМВД, в 2015 году полиция задержала в областном центре рецидивиста, который похитил на улице Индустриальной двоих мужчин, чтобы сделать их своими работниками на углевыжигающем производстве.

Ранее судимый предприниматель силой затолкал двух бездомных в машину и вывез за город, где располагалось угольное производство. Он строго-настрого запретил похищенным покидать территорию завода, а за нарушение дисциплины или установленных правил пообещал "жестоко карать".

К счастью, жертвам довольно быстро удалось сбежать от своего похитителя. Вернувшись в Кострому, они обратились в полицию, и силовики задержали преступника. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ "Похищение двух лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия". В апреле 2016 года углежога-рабовладельца приговорили к четырем годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.