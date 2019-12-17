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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В ближайшие три года в Москве будут построены и реконструированы знаковые объекты культуры и искусства
Текст: Михаил Дмитриев
Российская газета - Спецвыпуск № 285(8043)
В Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2022 годы запланировано строительство и реконструкция около двух десятков объектов культуры: музеев, театров, культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости www.ria.ru Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости www.ria.ru

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание детской музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках. "Старая школа была маленькая - площадью тысяча квадратных метров, а эта - более 4 тысяч. Теперь здесь много кабинетов, есть маленький и большой зал. Школа сможет принять 300 учеников", - отметил глава города. В новом трехэтажном здании есть учебные классы, хоровой и оркестровый классы, большой и малый концертные залы (на 180 и 60 мест соответственно), универсальный зал (в нем можно заниматься хореографией) с раздевалками и душем, студия звукозаписи и буфет.

Сейчас идет строительство нового здания для детской школы искусств N 58 имени М.И. Глинки на Шоссейной улице в Печатниках. "Проект здания необычный. В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты. В архитектурном оформлении отразят музыкальное наследие композитора Михаила Глинки, в честь которого названа школа. Справа от входа на уровне третьего этажа появится нотная фраза - небольшой законченный музыкальный отрывок из хора "Славься" оперы "Иван Сусанин". Строительство детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся, но и открыть новые отделения хореографии и изобразительного искусства", - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. Новая школа сможет принимать 300 детей в одну смену.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В списке объектов культуры, которые будут строиться и реконструироваться, новые здания для Детского музыкального театра юного актера, театра "Уголок дедушки Дурова", объекты Московского зоопарка, новая входная группа для Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской, реконструкция "Оранжерейных прудов" и "Оранжерейного комплекса" в музее-заповеднике "Царицыно", выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года на улице Никольская. В прошлом году именно эта улица стала местом притяжения и общения футбольных болельщиков со всего мира.

Выделены средства на проектирование двух культурно-досуговых центров в районах Бирюлево Западное и Северное Бутово.

В новом здании детской школы искусств в Печатниках будут открыты отделения хореографии и изобразительного искусства

Также в планах два масштабных проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию зданий Московского драматического театра имени Пушкина на Тверском бульваре и Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской.

Андрей Бочкарев отмечал, что реставрацию театров проведут таким образом, чтобы приспособить здания к современным условиям и обеспечить комфорт для зрителей и артистов, но при этом сохранить исторический облик зданий. Планируется оснастить сцены и зрительные залы театров новым осветительным и звуковым оборудованием, обновить инженерные коммуникации. Особое внимание уделят соблюдению требований энергетической эффективности и пожарной безопасности.

Старую и новую части зоопарка соединит новый пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу

Что касается Московского зоопарка, то там, как уже отмечалось, появятся дополнительный входной павильон со стороны станции метро "Баррикадная". Его предполагается сделать двухэтажным, с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми в стиле авангарда. Там разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр.

Кроме этого, через улицу Большая Грузинская построят новый пешеходный мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра, который соединит старую и новую части зоопарка. Доступ на новый переход будет осуществляться по пандусам, для маломобильных групп населения оборудуют пассажирские лифты.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Строительство нового входного павильона позволит разгрузить главный вход, обеспечит высокий уровень комфортности и безопасности для приема посетителей различных социальных групп, в том числе посетителей с детьми, детскими колясками и маломобильных посетителей, а новый пешеходный мост обеспечит необходимую пропускную способность, особенно в выходные и праздничные дни, когда число посетителей возрастает", - отмечал Андрей Бочкарев.

Кроме этого, планируется реконструкция павильона "Ластоногие". Она необходима для создания современного комплекса содержания, экспонирования и научных исследований уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу. Для животных будут созданы современные условия содержания, а для посетителей - современные условия пребывания и создание максимально зрелищной и информативной экспозиции. Для маломобильных групп населения появится доступ без использования подъемников и лифта.

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