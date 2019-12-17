В Москве определили 87 площадок для запуска фейерверков

В столице организовано 87 мест для запуска фейерверков. Об это сообщил "РГ" начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве Максим Комаров.

По его словам, все адреса мест запуска пиротехнической продукции проверены и подготовлены к началу сезона.

- Размещение таких мест не случайно, все они расположены в удалении от жилой застройки, оборудованы средствами пожаротушения. Узнать ближайший к дому адрес можно на сайте управ и префектур города, - сказал Комаров.

Так же спасатели в канун новогодних праздников проверяют места хранения и реализации пиротехнической продукции, в городе таких 119 объектов.

- Ежегодно в период новогодних праздников в городе происходит на порядок больше пожаров, чем в обычные дни. Мы фиксируем до 200 пожаров с гибелью до 10 человек. Основная причина - опасное обращение с огнем, в том числе запуск петард, фейерверков и курение в не приспособленных для этого местах.

Основная мера воздействия на население - это предупреждение и разъяснительная работа.

Кстати, с начала декабря, спасатели совместно с добровольцами различных общественных организаций начали инспектировать 225 зданий, где будут проходить детские новогодние представления. Так же в ближайшее время будут проверены и 400 площадок с массовым пребыванием детей в новогодние каникулы.