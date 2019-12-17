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17.12.2019 11:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве пройдет хакатон в сфере туризма Moscow Travel Hack

Текст: Ангелина Зеленькова

В 2020 году в Москве пройдет первый хакатон по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack. Прием заявок уже открыт и продлится до 28 января. Сам хакатон пройдет в технополисе "Москва" 8-9 февраля, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Хакатон - это соревнования в сфере ИТ, где за ограниченное количество времени команды разработчиков пытаются найти оптимальное решение поставленной задачи, например, создают мобильные приложения, интернет-сайты, боты. Например, на Moscow Travel Hack ГМИИ имени А.С. Пушкина задание придумать программное решение для виртуального голосового помощника по музею. Facebook предлагает разработать решение, которое позволит улучшить процесс планирования или поиска вариантов путешествий. А городской туристический портал Discover.Moscow хочет создать онлайн-сервис для связи приезжающих в Москву туристов и жителей столицы.

"Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения", - уверена заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта. К участию приглашаются как сформированные команды, так и отдельные специалисты. После партнеры проекта отберут 50 команд-финалистов. Все участники смогут посетить мероприятия образовательной программы, которые проведут эксперты крупнейших российских компаний.

Соревнование организует столичный Комитет по туризму совместно с российскими и международными партнерами. Среди них - Facebook, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, портал Discover.Moscow, "Аэроэкспресс" и другие.

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