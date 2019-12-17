В Нововоронеже атомщики сыграли с "Легендами хоккея"

16 декабря 2019 года в нововоронежской ледовой арене "Остальная" дан старт II Открытому турниру по хоккею АТР АЭС на призы Акционерного Общества "Концерн Росэнергоатом" среди сборных Концерна, городов-спутников и областных команд. Чемпионат посвящен 55-летию Нововоронежской атомной электростанции.

На торжественной церемонии открытия на лед вышли 12 команд от восьми атомных станций России, а также сборные Атомэнергоремонта, Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации, Объединенного проектного института, городского округа город Нововоронеж, Концерна "Росэнергоатом", почетный тренер команды - заслуженный тренер СССР Игорь Николаевич Тузик.

Самым ярким событием первого дня чемпионата стал гала-матч между сборной Концерна "Росэнергоатом" и командой "Легенды хоккея", в состав которой вошли уникальные спортсмены, уровень мастерства которых можно описать двумя словами "Красная машина". За свою спортивную карьеру эти хоккеисты завоевали в общей сложности три олимпийских золота, 18 золотых медалей Чемпионатов мира, пять медалей Чемпионатов Европы, четыре раза становились обладателями Кубка Канады, 28 раз - Чемпионами СССР. Количество серебряных и бронзовых медалей сосчитать просто невозможно.

В составе команды "Легенды хоккея" на нововоронежский лед вышли: Вячеслав Анисин, Сергей Бабинов, Василий Первухин, Евгений Давыдов, Игорь Болдин, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Федор Канарейкин, Александр Гуськов, Роман Ильин, Дмитрий Фролов, Алексей Ткачук, Владимир Бабашов, Игорь Мишуков, Ильдар Мухометов, Евгений Штепа.

"Я воспитывался у Анатолия Владимировича Тарасова, там настрой всегда должен был быть боевой. Неважных матчей не бывает. И сегодняшний матч тоже очень важен для нас. У хоккеиста всегда должна быть цель. И как говорил Анатолий Тарасов, к этой цели надо не идти, а переть! Поэтому сегодня мы играем в полную силу, и будет стараться обыграть соперников. Когда не останется сил и будет все равно какой счет на табло, я просто сяду на лавку и перестану выходить на лед", - отметил трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Советского Союза, лучший бомбардир чемпионата СССР (1974), участник легендарной Суперсерии СССР-Канада (1972) Вячеслав Анисин.

"Сражаться с "Легендами хоккея" очень почетно. Это люди, которые не на словах, а на деле создавали наш знаменитый на весь мир бренд "Красная машина". Главный результат для нас - это популяризация хоккея. Мы надеемся, что после окончания этого матча количество детей, которые занимаются в нашей хоккейной секции, возрастет как минимум вдвое. Сегодня мы играем с "Легендами хоккея" не для того, чтобы потешить свое самолюбие, а для того, чтобы развивать хоккей в нашем городе, регионе и атомной отрасли.Этот турнир и гала-матч стали возможны, благодаря Концерну "Росэнергоатом" и Нововоронежской АЭС. Хочется сказать им огромное спасибо за то, что поддержали инициативу хоккеистов", - сказал перед игрой заместитель директора Нововоронежской АЭС по общим вопросам, капитан сборной Концерна "Росэнергоатом" Вячеслав Шваров.

Гала-матч завершился с солидным счетом 5:9 в пользу "Легенд хоккея".

17 декабря в ледовой арене "Остальная" пройдут первые матчи Турнира, который завершится в воскресенье 22 декабря торжественной церемонией закрытия.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.



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