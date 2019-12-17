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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мигрант с топором попытался ограбить пенсионерку

В подмосковном поселке Развилка Ленинского района задержали злоумышленника, который с топором пытался ограбить дом пенсионерки. Об этом сообщает KP.Ru.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Мужчина, задумав ограбление, влез в кухонное окно к жительнице поселка и ее престарелой матери. Угрожая топором, он потребовал отдать все деньги, но получил от женщины дерзкий ответ в нецензурной форме. Это смутило злоумышленника и заставило покинуть дом. При этом он бросил топор на придомовом участке.

Сотрудники патрульно-постовой службы быстро нашли грабителя, им оказался неработающий мигрант без регистрации и с судимостями за угон и кражу. Мужчина задержан.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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