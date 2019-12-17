В подмосковном Рошале открылось первое рециклинговое депо для сбора крупных бытовых отходов. Оно получило название "Мегабак" и обещает стать копией аналогичных западных площадок по сбору крупногабаритного мусора.

На Западе в подобные депо вывозят сломанную бытовую технику, мебель, одежду, годящуюся в переработку. Это удобно и жителям, у которых голова не болит о том, куда девать мусор, не помещающийся в контейнеры, и мусоропереработчикам, которые не выуживают вторсырье из общего ведра, а получают его чистыми и в одном месте. Правда, в наших реалиях проект рассчитан на сознательных граждан, которым не лень будет вывозить свои отходы на конкретную площадку. Впрочем, как рассказал журналистам зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин, сознательных граждан у нас немало. 60% жителей области уже разделяют мусор. "В этом году более 1 миллиона тонн "чистых" отходов уже отправилось на переработку вместо захоронения", - говорит Хромушин. А в 2020-м объем "чистого" мусора планируется увеличить как минимум вдвое.

"Мегабак" - это площадка, на которой установлены огромные емкости для тех отходов, что не помещаются в стандартное мусорное ведро. Бытовая техника, шины, металлолом, одежда, батарейки и лампы - для всего этого у рошальцев есть теперь отдельные баки. Следом "Мегабак" откроется в Балашихе, Дмитрове и Чехове. "А в перспективе появится в каждом муниципалитете области", - обещает Хромушин.

По его словам, к 2027 году Подмосковье сможет вообще перестать захоранивать какой-либо мусор. Все, что годится в переработку, будет переработано, в том числе и пищевые отходы, из которых уже научились производить инертный грунт, используемый при рекультивации полигонов. Неперерабатываемый мусор отправится на заводы по термической обработке, где превратится в электроэнергию.

Вскоре "Мегабаки" появятся в каждом муниципалитете

"Мы пристально следим за развитием ситуации в Московской области, где разработана и довольно эффективно реализуется комплексная программа обращения с отходами. Она включает закрытие и рекультивацию старых полигонов и строительство новых перерабатывающих мощностей. Все эти мероприятия существенно снижают негативное воздействие на окружающую среду", - отмечает председатель совета Национального экологического корпуса Тимур Усманов. Работа не останавливается: на прошлой неделе в регионе закрыли полигон в Егорьевске, 25 декабря закрооют "Непейно" в Дмитрове. Вместо них откроются мусоросортировочные комплексы.