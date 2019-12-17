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Проект: В регионах

Cледить за средой

В Тульской области вкладывают средства в экологическую безопасность
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 284(8042)
Поскольку Тульская область - один из наиболее индустриально развитых регионов в Центральном федеральном округе, то вопрос экологической безопасности здесь особенно актуален. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин, собрав на обсуждение стратегически важной темы наряду с членами регионального правительства директоров предприятий, представителей надзорных органов, общественников и экологов. При этом разбирались как успешные практики в реализации экологических мероприятий, так и проблемы предприятий, допустивших нарушения.

По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, наиболее остро вопрос влияния промышленных предприятий на окружающую среду стоит в областном центре и в крупных городах области - Новомосковске, Алексине, Ефремове, а также Суворовском и Щекинском районах. На контроле у минприроды - трехлетние планы природоохранных мероприятий (они рассчитаны на 2018-2021 годы) на общую сумму 6,43 миллиарда рублей.

- Мы видим положительную динамику, снижается технологическое воздействие на окружающую среду, но работы в этом направлении еще много, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Очень важно, чтобы в нее включились все: органы власти, предприятия, контролирующие организации и экологическое сообщество. Только консолидация усилий и системный подход позволят нам повысить экологическую безопасность региона.

На совещании наметили основные задачи для снижения нагрузки промышленности на окружающую среду. Прежде всего это внедрение передовых технологий с применением системы современного экологического регулирования на основе наилучших доступных технологий. Как заметил глава региона, это касается и новых предприятий, и уже существующих производств, которые необходимо модернизировать и обновлять. Показатель эффективности внедрения передовых экологичных технологий в регионе - количество выданных Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР). При региональном минприроды организована межведомственная рабочая группа для содействия предприятиям в подготовке и получении КЭР, а также для оказания им информационно-методической поддержки. Всего в России в пилотном списке на получение КЭР в этом году пятнадцать предприятий, среди них филиал "ХайдельбергЦемент Рус", работающий на территории Тульской области.

На экологические мероприятия выделят более 6 миллиардов рублей

Необходим и контроль - как профессиональный, так и общественный мониторинг экологической обстановки. Здесь очень важно не только проводить природоохранные мероприятия, но и заниматься экологическим воспитанием молодежи. К слову, мониторинг водных объектов и полигонов ТБО ведется во взаимодействии с лабораторией Тульского государственного университета.

Для экологического мониторинга прорабатывается возможность использования беспилотника в следующем году. Необходимые средства на него, а также на передвижную лабораторию и стационарный пост мониторинга заложены в областном бюджете.

- Важно задействовать специализированные лаборатории. Но прошу на этом не останавливаться. Нужно использовать и другие современные способы оперативного наблюдения. Работать на опережение везде, где это возможно, - и в воде, и в воздухе, и в недрах, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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