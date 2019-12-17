Дикий пляж с островками зелени и спортивной площадкой появится в центре города у водохранилища. Власти потратили 2,7 миллиона рублей, чтобы получить предложения для реконструкции Петровской набережной. Победила концепция "Черноземноморье". Ее предстоит доработать и вынести на суд общественности. Идеи архитекторов изучила "РГ".

Сегодня между Чернавским мостом и ВОГРЭС по правому берегу тянется автодорога, отделяющая от кромки воды дома частного сектора. Цельной набережной - с променадом и возможностью провести досуг более или менее культурно - здесь исторически не сложилось. Благоустроена лишь часть территории - Адмиралтейская площадь, рядом с которой пришвартован корабль-музей "Гото Предестинация". Но заняться гуляющим вдоль "моря", как правило, нечем. Спускаться сюда пешком по крутым и узким улочкам не слишком удобно. Общественный транспорт по набережной почти не ходит.

Привести в порядок эту зону собираются не первый год. Горожане уже слышали о проектах застройки намывных территорий, о переносе туда оперного театра… Очередной импульс обсуждениям придал предстоящий юбилей Петра Первого, который в Воронеже, как известно, положил начало русскому военно-морскому флоту.

- Для нас Петровская набережная - не просто участок земли в центре города, который нужно развивать. Это самая значимая территория на данный момент. Хотелось бы получить решения, которые позволят заглянуть на 50 и более лет вперед, чтобы люди спустя десятилетия говорили, что мы не ошиблись, - пояснил губернатор Александр Гусев.

По заказу областного департамента архитектуры и градостроительства институт "Гипрогор" (Москва) подготовил комплексный анализ набережной. Эксперты отметили, что водохранилище, созданное на реке Воронеж, "является важным элементом экологического каркаса города". Каркас этот довольно уязвим: лесные массивы расположены на окраинах, в центральной же части зеленью покрыто лишь полтора процента территории. Островки живой природы вдоль "моря" находятся в запущенном состоянии, а само оно сильно загрязнено.

"Береговая линия защищена частично, наблюдается эрозия прибрежных склонов, сильное обмеление, - констатировали в "Гипрогоре". - Зона отдыха не связана с общегородским центром… Пешеходные и веломаршруты не организованы. Автостоянок недостаточно".

Вдоль водохранилища находятся в основном малоэтажные дома, здесь нет социальных объектов даже районного масштаба. Иными словами, в округе слишком мало людей, чтобы на Петровской набережной кипела жизнь.

В рамках исследования опросили местных жителей. Они призвали продлить улицы Карла Маркса и Володарского вниз, чтобы к "морю" можно было спуститься от главного корпуса ВГУ. С учетом подвижности грунтов и бестолковой застройки склона воронежцы предложили сделать там канатную дорогу, помечтали о парковках на границе набережной и даже о трамвайной или троллейбусной линии вдоль водохранилища.

Институт обрисовал три сценария развития территории - уникальный, рекреационный и "городской". В первом на Петровской набережной появляется крупный и дорогостоящий водный центр - с инфраструктурой для подготовки спортсменов и интерактивным музеем. Из бюджета потребуется вложить не менее 2,3 миллиарда рублей в надежде, что за 12 лет инвестиции окупятся, а к 2040 году доходы от проекта достигнут 3,4 миллиарда.

Разработчики предлагают создать на набережной экопарк с современной инфраструктурой

Рекреационный сценарий предполагает создание комфортной зоны отдыха, на которой уже не получится столько заработать. Потратив 3,8 миллиарда на благоустройство, город на горизонте 2040-го получит лишь 0,92 миллиарда - за счет сдачи участков в аренду под застройку и налога на доходы участвующих в ней рабочих.

Наконец, третий путь - превратить прибрежные пустыри в общественно-деловую зону - с бизнес-центрами, гостиницей, десятью многоквартирными домами, социальными объектами, парком, "дворцом гражданских обрядов" и неким "городом науки и техники". Из казны понадобится извлечь 4,4 миллиарда, и через 20 лет это должно принести отдачу на уровне 6,7 миллиарда.

Материалы "Гипрогора" предоставили участникам открытого всероссийского конкурса в качестве исходных данных. Соискателями стали около 30 архитекторов и компаний, в том числе весьма авторитетных. До заключительного этапа дошли команды Wowhaus, АБ "Практика" и консорциум архитекторов из Санкт-Петербурга и Воронежа во главе с MLA+. Он и победил, получив миллион рублей. Приз за второе место составил 500 тысяч, за третье - 300. Кроме того, всем трем командам выплатили по 300 тысяч за выход в финал.

Все три концепции, между которыми развернулась борьба, предполагали разделение участка площадью 117 гектаров на несколько зон - для прогулок, занятий спортом, коммерческой деятельности и проведения общественных мероприятий (в павильонах и под открытым небом). В итоговый проект обещают включить лучшие идеи из проектов, занявших второе и третье места.

Разработчики назвали свою концепцию "Черноземноморье", отразив привычное позиционирование Воронежа как столицы Черноземья и родины флота. Участники консорциума предложили не делать резких движений, "сажая" на берегу многофункциональные высотки, а развить уже сложившуюся идею "дикого" пляжа.

Купаться в районе набережной, правда, Роспотребнадзор из года в год настоятельно не рекомендует. Пикантности добавляет цветение "моря" и сопутствующие запахи. Однако архитекторы и оптимисты верят, что хотя бы какой-то из амбициозных проектов очистки воды будет претворен в жизнь.

Тишина, простор, песок и камыши - авторы разработки считают, что у "моря" стоит создать что-то вроде экопарка с современной инфраструктурой, а затем постепенно добавлять другие объекты. В частности, проложить кольцевую велосипедную дорожку, объединив набережные правого и левого берега, улучшить условия для пешеходов, "построить сеть объектов притяжения людей, активизирующих "мертвые" точки".

Тем временем

Глава областного отделения Союза архитекторов России, советник губернатора Константин Кузнецов в целом высоко оценил проекты финалистов, отметив, что несколько перегружена территория у моста ВОГРЭС. По его мнению, стоит также доработать связи с рекреационной зоной, наполнить "песчаную" часть точками притяжения и более детально продумать вопрос монетизации для того, чтобы было понятно, как территория будет обслуживаться.