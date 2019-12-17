Сегодня между Чернавским мостом и ВОГРЭС по правому берегу тянется автодорога, отделяющая от кромки воды дома частного сектора. Цельной набережной - с променадом и возможностью провести досуг более или менее культурно - здесь исторически не сложилось. Благоустроена лишь часть территории - Адмиралтейская площадь, рядом с которой пришвартован корабль-музей "Гото Предестинация". Но заняться гуляющим вдоль "моря", как правило, нечем. Спускаться сюда пешком по крутым и узким улочкам не слишком удобно. Общественный транспорт по набережной почти не ходит.
Привести в порядок эту зону собираются не первый год. Горожане уже слышали о проектах застройки намывных территорий, о переносе туда оперного театра… Очередной импульс обсуждениям придал предстоящий юбилей Петра Первого, который в Воронеже, как известно, положил начало русскому военно-морскому флоту.
- Для нас Петровская набережная - не просто участок земли в центре города, который нужно развивать. Это самая значимая территория на данный момент. Хотелось бы получить решения, которые позволят заглянуть на 50 и более лет вперед, чтобы люди спустя десятилетия говорили, что мы не ошиблись, - пояснил губернатор Александр Гусев.
По заказу областного департамента архитектуры и градостроительства институт "Гипрогор" (Москва) подготовил комплексный анализ набережной. Эксперты отметили, что водохранилище, созданное на реке Воронеж, "является важным элементом экологического каркаса города". Каркас этот довольно уязвим: лесные массивы расположены на окраинах, в центральной же части зеленью покрыто лишь полтора процента территории. Островки живой природы вдоль "моря" находятся в запущенном состоянии, а само оно сильно загрязнено.
"Береговая линия защищена частично, наблюдается эрозия прибрежных склонов, сильное обмеление, - констатировали в "Гипрогоре". - Зона отдыха не связана с общегородским центром… Пешеходные и веломаршруты не организованы. Автостоянок недостаточно".
Вдоль водохранилища находятся в основном малоэтажные дома, здесь нет социальных объектов даже районного масштаба. Иными словами, в округе слишком мало людей, чтобы на Петровской набережной кипела жизнь.
В рамках исследования опросили местных жителей. Они призвали продлить улицы Карла Маркса и Володарского вниз, чтобы к "морю" можно было спуститься от главного корпуса ВГУ. С учетом подвижности грунтов и бестолковой застройки склона воронежцы предложили сделать там канатную дорогу, помечтали о парковках на границе набережной и даже о трамвайной или троллейбусной линии вдоль водохранилища.
Институт обрисовал три сценария развития территории - уникальный, рекреационный и "городской". В первом на Петровской набережной появляется крупный и дорогостоящий водный центр - с инфраструктурой для подготовки спортсменов и интерактивным музеем. Из бюджета потребуется вложить не менее 2,3 миллиарда рублей в надежде, что за 12 лет инвестиции окупятся, а к 2040 году доходы от проекта достигнут 3,4 миллиарда.
Рекреационный сценарий предполагает создание комфортной зоны отдыха, на которой уже не получится столько заработать. Потратив 3,8 миллиарда на благоустройство, город на горизонте 2040-го получит лишь 0,92 миллиарда - за счет сдачи участков в аренду под застройку и налога на доходы участвующих в ней рабочих.
Наконец, третий путь - превратить прибрежные пустыри в общественно-деловую зону - с бизнес-центрами, гостиницей, десятью многоквартирными домами, социальными объектами, парком, "дворцом гражданских обрядов" и неким "городом науки и техники". Из казны понадобится извлечь 4,4 миллиарда, и через 20 лет это должно принести отдачу на уровне 6,7 миллиарда.
Материалы "Гипрогора" предоставили участникам открытого всероссийского конкурса в качестве исходных данных. Соискателями стали около 30 архитекторов и компаний, в том числе весьма авторитетных. До заключительного этапа дошли команды Wowhaus, АБ "Практика" и консорциум архитекторов из Санкт-Петербурга и Воронежа во главе с MLA+. Он и победил, получив миллион рублей. Приз за второе место составил 500 тысяч, за третье - 300. Кроме того, всем трем командам выплатили по 300 тысяч за выход в финал.
Все три концепции, между которыми развернулась борьба, предполагали разделение участка площадью 117 гектаров на несколько зон - для прогулок, занятий спортом, коммерческой деятельности и проведения общественных мероприятий (в павильонах и под открытым небом). В итоговый проект обещают включить лучшие идеи из проектов, занявших второе и третье места.
Разработчики назвали свою концепцию "Черноземноморье", отразив привычное позиционирование Воронежа как столицы Черноземья и родины флота. Участники консорциума предложили не делать резких движений, "сажая" на берегу многофункциональные высотки, а развить уже сложившуюся идею "дикого" пляжа.
Купаться в районе набережной, правда, Роспотребнадзор из года в год настоятельно не рекомендует. Пикантности добавляет цветение "моря" и сопутствующие запахи. Однако архитекторы и оптимисты верят, что хотя бы какой-то из амбициозных проектов очистки воды будет претворен в жизнь.
Тишина, простор, песок и камыши - авторы разработки считают, что у "моря" стоит создать что-то вроде экопарка с современной инфраструктурой, а затем постепенно добавлять другие объекты. В частности, проложить кольцевую велосипедную дорожку, объединив набережные правого и левого берега, улучшить условия для пешеходов, "построить сеть объектов притяжения людей, активизирующих "мертвые" точки".
Тем временем
Глава областного отделения Союза архитекторов России, советник губернатора Константин Кузнецов в целом высоко оценил проекты финалистов, отметив, что несколько перегружена территория у моста ВОГРЭС. По его мнению, стоит также доработать связи с рекреационной зоной, наполнить "песчаную" часть точками притяжения и более детально продумать вопрос монетизации для того, чтобы было понятно, как территория будет обслуживаться.