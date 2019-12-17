Ведущие предприятия Липецкой области позаботятся об экологии в регионе

Ведущие предприятия Липецкой области в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления и промышленных товаров совместно с администрацией области подписали "Зеленый кодекс" по улучшению экологической безопасности в регионе. Кодекс подписан в рамках ежегодной экологической конференции "Зеленая экономика как основа бережливого производства".

"Бизнес понимает степень своей ответственности перед обществом и активно работает над вопросами сохранения окружающей среды. Мы рассчитываем, что к программе "Зеленый кодекс" в дальнейшем присоединятся многие предприятия Липецкой области", - отметил глава региона Игорь Артамонов.

Основными принципами кодекса являются соответствие требованиям экологического законодательства, добровольное внедрение наилучших доступных технологий, рациональное использование ресурсов и сведение к минимуму воздействия на окружающую среду. Участники программы обязуются проводить политику добрососедства и организовывать экологические волонтерские проекты.

Также в рамках конференции обсуждались вопросы о ходе реформы системы обращения с отходами на территории Липецкой области.