Воронежцам показали реакцию людей на революцию

Масштабный проект о жизни России сто лет назад, объединивший семейные и музейные архивы, развернули в Благовещенском кафедральном соборе. Выставка "Человек на переломе" посвящена личной реакции людей на трагические события 1917-1918 годов.

Начав с исторических справок и воспоминаний о первых днях смуты, посетитель переходит к изучению шокирующей "программы" большевиков, в которой тогда не было и тени реального желания что-то строить - только ломать, отменять и упразднять.

"Монументальность, с которою неистовый Ленин… принялся за созидание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия. День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: "да будет так". Да будут солдаты дипломатами… Да будут рабочие контролерами промышленности… Да будут бедняки хозяевами земли… Да будут школьники хозяевами школы…" - писал позже философ Федор Степун, бывший членом Временного правительства и высланный в 1922-м в Европу.

Жизнь отвечала Ильичу не библейским "и стало так", но всероссийским "и так не стало" - что, отмечал Степун, и привело к жесткой централизации власти, обилию "главлесов" и "главсахаров", невозможности решить многие вопросы без личных и партийных связей.

"Человека в это время держали по-свински" - писатель Михаил Пришвин зафиксировал для истории этот вывод уже в марте 1918-го. Его дневниковые впечатления подтверждаются уличными зарисовками, которые делал Иван Владимиров. На мостовой разделывают павшую лощадь. В помещичьей усадьбе растаскивают добро: пианино - на игрушки детям, паркет - на растопку. Священники и дворяне отбывают трудовую повинность, вычищая конюшни.

Рядом - воспоминания матери генерала Врангеля. Мария Дмитриевна жила в Петрограде под чужой фамилией, служила в музее и, подобно большинству современников, еле сводила концы с концами. После удачного побега в Финляндию, устроенного подругой, баронесса рассказала о горожанах в лохмотьях, вылизывающих тарелки за теми, кому доставалась в общественной столовой драгоценная бурда с гнилой картошкой, о заколоченных магазинах и нечистотах, которые выливали прямо в форточку, поскольку трубы в домах полопались.

Фотографии и документы соседствуют здесь с подлинными вещами: от "старорежимного" фарфора и ажурных салфеток до буржуйки и чугунных сковород. На стенах - репродукции картин Маковского, Серебряковой и Малевича: в искусстве, как и в жизни, на смену человеку приходила идея человека.

По подсчетам историка Кирилла Александрова, с февраля 1917-го до окончания Гражданской войны Россия потеряла от 12 до 18 миллионов человек. Из них на боевые потери приходится лишь 700-800 тысяч. Остальное - жертвы голода, террора, болезней, а также эмигранты.

На фоне общественных потрясений в народе начался небывалый духовный подъем. Организаторы выставки - Преображенское братство и Свято-Филаретовский православно-христианский институт - выделили особый раздел для документов, посвященных подготовке и проведению Поместного собора 1917 года, брожениям среди церковнослужителей и надеждам на обновление приходской жизни.

Увы, в планы новых властей эти надежды не укладывались. В Воронеже по приказанию исполкома расстреляли крестный ход возле Митрофановского монастыря, а затем арестованных богомольцев. Многие священнослужители и прихожане в разных регионах оказались в заключении. По свидетельству выживших, в тюремных камерах устраивали богослужения, и люди участвовали в них с воодушевлением первых христиан.

Выставка "Человек на переломе" продлится до 12 января 2020 года.

Режим работы: вт-пт с 10:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 17:00. По выходным проводятся экскурсии - начало в 12 и 15 часов. Записаться на осмотр экспозиции с гидом в другое время можно по телефону +7 (951) 551-52-81.