ВТБ укрепляет связи с Воронежским госуниверситетом

Соглашение о сотрудничестве подписали в столице Черноземья член правления ВТБ Валерий Чулков и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Стороны намерены совершенствовать подготовку экономистов и совместно работать над перспективными научно-технологическими проектами.

- Этот документ я назвал бы мостом между вторым по величине банком в России и крупнейшим вузом Воронежской области. Причем - мостом с двусторонним движением, поскольку выгоду от сотрудничества получат обе организации, а также целеустремленные студенты и весь регион в целом, - отметил Валерий Чулков.

По его словам, 2019 год был для ВТБ переломным с точки зрения развития региональных центров, где банк старается сосредоточить максимум функций. Один из таких центров расположен в Воронеже. Там трудится около тысячи человек. В ближайшем будущем планируется серьезно расширить штат, доверить воронежцам ряд новых функций. Для этого нужны высокопрофессиональные сотрудники.

- Сотрудничество с ключевыми вузами страны является стратегически важным для ВТБ, - подчеркнул член правления банка. - Воронежский госуниверситет готовит специалистов по профильным для нас направлениям, и мы готовы предоставить им возможность применить свои знания на практике. Это позволит нам пополнить свой кадровый резерв, а выпускникам - успешно начать карьеру.

Ребятам организуют производственную практику и стажировку в региональном центре операционной поддержки ВТБ. Кроме того, на стажировку пригласят и педагогов ВГУ. А ведущие специалисты банка будут вести семинары на экономическом факультете.

- Многие крупные работодатели открывают на базе нашего университета корпоративную магистратуру. Чтобы поощрить и "заякорить" лучших студентов, некоторые компании вводят свои стипендии, - напомнил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. - Сегодня у нас учатся ребята из 82 регионов России. Мы высоко подняли планку по баллам ЕГЭ, поэтому можем выбирать лучших абитуриентов страны. И мы рады, что такой системообразующий банк, как ВТБ, пополнил когорту наших стратегических партнеров. Это серьезный и надежный работодатель. Мы уже подготовили "дорожную карту" взаимодействия.

Сотрудничать планируется и в области научных изысканий. Программы господдержки позволяют привлечь бюджетные средства для работы над инновационными технологиями. Воронежский госуниверситет уже организовал совместно с ведущими компаниями-работодателями Черноземья несколько успешных производств, где разработки ученых приносят реальную выгоду. В частности, согласно постановлению правительства РФ № 218 был налажен выпуск оптоволоконных сепараторов зерна и семян на заводе "Воронежсельмаш", а также переработка отходов пищевой промышленности на мощностях корпорации "ЭФКО" в Белгородской области.

Сотрудничество с ключевыми вузами стратегически важно для ВТБ

- Воплощая эти проекты, мы научились примирять академическую культуру с производственной. Научная работа предполагает некоторый творческий беспорядок, а на производстве нужна жесткая дисциплина. Набив шишки, мы сняли шероховатости во взаимодействии с коммерческими партнерами и теперь можем говорить на одном языке, работать слаженно, - заверил ректор ВГУ.

Примером проекта, который может быть интересен банкирам, Дмитрий Ендовицкий назвал лабораторию машинного обучения и анализа данных. Ее создали на базе ВГУ совместно с Новолипецким металлургическим комбинатом. В ЦФО аналогичные структуры существуют лишь в Москве. По словам Ендовицкого, в воронежской лаборатории выполняют заказы не только для НЛМК, но и для сторонних клиентов. Полезным для новых партнеров может оказаться и производство промышленных роботов, налаженное на базе университета.

- Уже не первый год мы внедряем в свою работу роботов - как механических, так и в программном обеспечении. При этом чувствуется дефицит российских разработок, поэтому ВТБ заинтересован в ценных кадрах, - сообщил Валерий Чулков.

ВТБ использует перспективные цифровые разработки, чтобы сделать операции максимально доступными и безопасными для своих клиентов. Большую часть своих вопросов уже можно решить онлайн. Весомая доля транзакций выполняется с помощью смартфонов и других "умных" гаджетов.

- В Центральном федеральном округе действует несколько тысяч банкоматов ВТБ. Кроме того, люди могут снимать деньги без комиссии и через устройства других финансово-кредитных организаций, с которыми у нас заключен соответствующий договор. Расширять сеть устройств самообслуживания мы не планируем, но постепенно хотим заменить их на многофункциональные с возможностью замкнутого оборота наличных и совершения бесконтактных операций (по картам или через мобильное приложение). В 2020 году определимся с использованием биометрических данных. Пока что мы изучаем вопрос и смотрим, насколько это будет востребовано нашими клиентами, - рассказал Валерий Чулков.

В Воронежской области идет обсуждение проекта научно-образовательного центра, который бы объединил ресурсы власти, вуза и бизнеса.

- Думаю, вхождение в эту неформальную структуру будет интересно и для организаций банковской сферы, в том числе для ВТБ, - добавил Дмитрий Ендовицкий.

Прямая речь

Сергей Честикин, вице-губернатор Воронежской области:

- ВТБ - активный участник финансово-экономического рынка нашего региона. С 2014 года банк ВТБ и администрация Воронежской области сотрудничают в рамках соглашения, реализуем совместные проекты. В частности, в Воронеже открыт центр операционной поддержки, который обслуживает подразделения банка в трех федеральных округах. Сейчас там работает около тысячи человек, но численность персонала может быть увеличена до двух тысяч. Причем это будут высокооплачиваемые специалисты. Мы уверены, что при выборе региона банк ВТБ учитывал и благоприятный бизнес-климат, и всемерную поддержку правительства области, и, конечно, наш кадровый потенциал: в Воронеже около 150 тысяч студентов.