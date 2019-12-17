Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.

Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, дело было заведено по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ по Камчатскому краю. Экс-чиновника подозревают в совершении двух эпизодов получения взятки.

По версии следствия, первую взятку в размере 700 тысяч рублей подозреваемый получил от начальника муниципальной службы благоустройства за "общее покровительство". В качестве посредника при передаче денег выступил родной брат чиновника. Произошло это в период с декабря 2018 года по апрель 2019-го.

Второй эпизод предполагаемой преступной деятельности следователи связывают с получением взятки в размере 200 тысяч рублей в период с февраля 2019 года по март 2019-го. По мнению СК, экс-глава получил эти деньги от неназванного предпринимателя через уже двоих посредников - упомянутого выше родного брата и директора муниципальной службы автодорог. Вознаграждение предназначалось "за содействие при заключении муниципальных контактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ".

"В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания, в отношении него следствием решается вопрос об избрании меры пресечения, - уточнили в СУ СК РФ по Камчатскому краю. - Следствием проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".