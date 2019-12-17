Камчатские ученые предупредили о приближающемся извержении вулкана

Камчатский вулкан Безымянный начал готовиться к мощному извержению. Как утверждают ученые группы KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, произойти оно может в любой момент в течение этой недели.

Насторожиться вулканологов заставили результаты ежедневных мониторингов. С начала декабря на исполине заметили подозрительную активность. В районе его вершины нарастает температура. Вулкан выбрасывает пар и газ. А несколько дней назад на его западном склоне увидели и небольшой поток лавы.

- За последние два дня температура аномалии существенно повысилась, что может указывать на возможное в ближайшее время сильное эксплозивное извержение вулкана, - заявила руководитель KVERT Ольга Гирина.

Безымянный - один из наиболее активных вулканов мира. Для него характерны кратковременные взрывные извержения с мощными выбросами магматического материала. Исполин высотой 2,8 тысячи метров находится в 350 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и всего в 40 километрах от поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района. Не только им угрожают пеплопады. По данным пресс-службы ИВиС ДВО РАН, пеплопад может также затронуть поселки Майское и Усть-Камчатск.

- В школах, колледжах пройдут занятия и тренировки с детьми. Спасатели напомнят им, как вести себя при землетрясении и выпадении вулканического пепла. У нас большой опыт работы в условиях пеплопада, накопленный при извержениях вулканов Шивелуч и Ключевская сопка, - сказал зампредседатель правительства - министр спецпрограмм и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров. - В крае намечена и внеплановая проверка всех систем оповещения.

По прогнозам вулкан выбросит столб пепла высотой до 10-15 километров, который несет угрозу также для международных и местных авиалиний

По прогнозам вулкан выбросит столб пепла высотой до 10-15 километров, который несет угрозу также для международных и местных авиалиний. По словам Ольги Гириной, авиационный цветовой код опасности Безымянного повышен с обычного для вулканов "желтого" до тревожного "оранжевого".

Кстати, последнее сильное извержение на вулкане Безымянный произошло в этом году, 15 марта. Исполин выбросил 15-километровый пепловый столб, разрушений не было.

Комментарий

Алексей Цыганов, автор законопроекта об электронных туристических визах:

- Пару лет назад на выставке "Турмаркет" одна дальневосточная компания продавала туры на вулкан. Это были очень дорогие туры - порядка 10 тысяч долларов с человека. Разумеется, цена такого тура несопоставимо дорогая и охватывает очень узкую группу богатых людей, которые могут себе позволить такой отдых. Туристов доставляли до Петропавловска-Камчатского самолетом, а на месте - вертолетом Ми-8 к подножию вулкана. Но это было летом, когда на Камчатку едет довольно много туристов, а вот в зимний период - традиционно мертвый сезон. К тому же, как я понимаю, это был недействующий вулкан. И я сомневаюсь, что есть какая-то туркомпания, которая продает туры на извергающийся вулкан. Ни один человек, находясь в здравом уме, никогда их не возьмет. В природные катаклизмы отправлять людей просто неразумно, потому что высока вероятность, что оттуда кто-то просто не вернется. Совсем недавно, в первой половине декабря этого года, произошла трагедия с туристической группой на Белом острове в Новой Зеландии, где во время извержения вулкана погибли полтора десятка туристов и более двух десятков оказались в больницах с сильнейшими ожогами. А вспомните извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль в Исландии в 2010 году. Тогда во многих странах Европы было нарушено авиасообщение, потому что вулканический пепел поднимается на большие высоты в воздушные коридоры, где летают самолеты.

Поэтому обычно, если предполагается, что где-то будет извержение вулкана, власти вводят ограничения для посещения этих мест, и не только туристов, но и местных жителей, а также отмену воздушного сообщения в этом районе.

Подготовил Андрей Полынский