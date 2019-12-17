На Чукотке четверо браконьеров выловили лосося на 50 млн рублей

Уголовное дело о незаконном вылове тихоокеанского лосося возбудили чукотские полицейские в отношении жителей города Анадыря. Рыбу они ловили в промышленных масштабах.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, организации незаконного лова поспособствовал сотрудник отдела по рыболовству. Воспользовавшись служебным положением, он выписал своим подчиненным путевки на лов рыбы во время лососевой путины. По этим документам в акватории Анадырского лимана рыбачили два любителя спортивного рыболовства и два индивидуальных предпринимателя. Вчетвером им удалось выловить 58 тонн лосося.

Общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила примерно 50 миллионов рублей. Следствие продолжается.