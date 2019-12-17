В Бурятии осудят директора школы, на которую напал ученик

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении директора школы №5 Улан-Удэ, где почти два года назад ученик напал на своих одноклассников. Его обвинили в преступной халатности.

Как выяснили следователи, руководитель учебного заведения вовремя не принял необходимых мер для его защиты. В 2017-2018 годах он не обращался в комитет по образованию с просьбой оборудовать школу специальными инженерно-техническими средствами и организовать в здании дежурство сотрудников охранных организаций.

В результате 19 января 2018 года один из девятиклассников при помощи двух своих товарищей смог спокойно пронести в школу топор и бензин. Он устроил пожар и напал на учеников. Пострадали семь человек: учительница и шесть школьников, в том числе и сам нападавший.

Директора школы также заподозрили в растрате вверенных ему бюджетных средств. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году она предоставил в администрацию города договор и акты, подтверждающие, что образовательной организации оказали услуги по аренде автомобиля. Документы оказались фиктивными.

"Преступные действия были обнаружены должностными лицами администрации, в результате денежные средства выплачены не были", - сообщается на сайте СК РФ.

По делу утвердили обвинительное заключение и направили в суд.

Ранее суд рассмотрел уголовные дела в отношении ученика, напавшего на школу и его сообщников. Двое приговорены к лишению свободы, третий направлен на принудительное лечение.