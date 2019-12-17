Новости

В Бурятии осудят директора школы, на которую напал ученик 04:51
Россия и Китай призвали ООН оказывать гуманитарную помощь КНДР 04:25
В Индии показали действующее российское вооружение 04:16
Компания SpaceX успешно запустила ракету со спутником связи 03:57
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка 03:32
Американские компании в январе увеличат добычу сланцевой нефти 03:25
Кофейная компания в Шотландии наймет жильца в замок 03:09
Boeing приостановит сборку лайнеров модели 737 MAX 02:55
Один человек скончался в результате подрыва автомобиля в Сирии 02:33
Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист кандидатов на "Оскар" 02:19
Крупный пожар на мебельном складе в Казани ликвидирован 01:46
Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР 01:22
Акции Boeing резко подешевели 00:50
СМИ: Расширение полномочий Зеленского признано в суде неконституционным 00:42
Трамп будет "разочарован", если Пхеньян продолжит ядерные разработки 00:21
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах 16.12.2019
Борис Джонсон завершил формирование костяка нового кабинета 16.12.2019
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде 16.12.2019
В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине 16.12.2019
Италия готова выдавать россиянам пятилетний шенген 16.12.2019
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство 16.12.2019
Пассажиры смогут купить билеты на поезд со скидкой 30% 16.12.2019
Владимир Путин подписал закон о донном грунте 16.12.2019
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 16.12.2019
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 16.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
17.12.2019 04:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии осудят директора школы, на которую напал ученик

Текст: Дина Непомнящая

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении директора школы №5 Улан-Удэ, где почти два года назад ученик напал на своих одноклассников. Его обвинили в преступной халатности.

Как выяснили следователи, руководитель учебного заведения вовремя не принял необходимых мер для его защиты. В 2017-2018 годах он не обращался в комитет по образованию с просьбой оборудовать школу специальными инженерно-техническими средствами и организовать в здании дежурство сотрудников охранных организаций.

Фото: Екатерина Киселева/ТАСС
Директор благовещенского колледжа уволен после трагедии

В результате 19 января 2018 года один из девятиклассников при помощи двух своих товарищей смог спокойно пронести в школу топор и бензин. Он устроил пожар и напал на учеников. Пострадали семь человек: учительница и шесть школьников, в том числе и сам нападавший.

Директора школы также заподозрили в растрате вверенных ему бюджетных средств. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году она предоставил в администрацию города договор и акты, подтверждающие, что образовательной организации оказали услуги по аренде автомобиля. Документы оказались фиктивными.

"Преступные действия были обнаружены должностными лицами администрации, в результате денежные средства выплачены не были", - сообщается на сайте СК РФ.

По делу утвердили обвинительное заключение и направили в суд.

Ранее суд рассмотрел уголовные дела в отношении ученика, напавшего на школу и его сообщников. Двое приговорены к лишению свободы, третий направлен на принудительное лечение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ Нападение на школу в Бурятии

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок