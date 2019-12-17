В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка

В Бурятии следователи начали проверку по факту гибели новорожденного. 16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка. Люди отогнали псов и позвонили в полицию.

Как сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые покажут, родился ли младенец живым. И если да, как он оказался на улице и отчего умер.

"Проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на розыск матери ребенка", - говорится в сообщении.