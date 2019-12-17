В ЕАО возбудили уголовное дело из-за холодных батарей

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ) возбудили в отношении руководства ООО "Компания "АЦТЭКА", оставившей без тепла жителей поселка Приамурский в Еврейской автономной области.

В декабре текущего года в поселковых домах был на несколько дней нарушен температурный режим. По версии следователей, это произошло из-за того, что на котельную, находившуюся в аренде у фирмы, вовремя не привезли уголь.

"Отдельно необходимо отметить, что сейчас на котельной имеется 45-дневный запас угля", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.