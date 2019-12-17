В Лаосе танкисты ВВО уничтожили "бандформирование"

В Лаосе началась активная фаза российско-лаосских военных учений "Ларос-2019". На полигоне Бан Пэн танковые подразделения Восточного военного округа из Забайкалья и ВС Лаоса провели разведку для обнаружения бандгрупп, полевых лагерей, складов с боеприпасами условного незаконного вооруженного формирования. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВВО пишет ТАСС.

После танкисты выдвинулись в указанные районы. Они преодолели труднопроходимые участки местности и условно зараженные зоны. Затем военнослужащие заняли рубежи и высоты для завершения контртеррористической операции.

Напомним, учение "Ларос-2019" стартовало 10 декабря. В тренировках принимают участие более 500 военнослужащих двух стран. Россию представляют танкисты мотострелкового соединения ВВО из Забайкалья, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Лаоса - танковые и разведывательные подразделения и другие. Военные обменяются опытом и отработают тактику совместных действий в джунглях.