В Сингапуре суд решил конфисковать попавшее под санкции российское судно

Суд в Сингапуре постановил конфисковать за долги попавшее под санкции США судно "Севастополь". Задолженность у судовладельца - компании "Гудзон" возникла из-за простоя в сингапурском порту.

У "Севастополя" сломались вспомогательные двигатели. Местные компании под предлогом санкций отказывались их чинить, а те, что соглашались, просили много денег. Российских ремонтников портовые власти не пустили на борт.

Компания "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь" попали под санкции за то, что якобы участвовали в поставках в КНДР нефтепродуктов. Есть версия, что они перекачивались с российских судов на северокорейские в море.

Как рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин, владелец обратился за помощью в консульство РФ в Сингапуре. В планах - связаться также с комитетом при правительстве, который занимается санкционными вопросами.