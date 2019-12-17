Выпущенных из "китовой тюрьмы" белух застали за совместной охотой

50 белух, выпущенных из "китовой тюрьмы", держатся группами и охотятся. Об этом заявили эксперты коалиции экологических организаций "Свободу косаткам и белухам", сообщает "Интерфакс".

Они ведут мониторинг за поведением освобожденных животных. Последние исследования прошли 13-14 декабря. Специалисты отмечают, что белухи не попрошайничают рыбу у людей, и это хороший знак.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Позже три белухи и одна косатка пропали. Законность отлова и условия содержания морских млекопитающих вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.



В июне начался поэтапный выпуск косаток и белух, закончившийся в ноябре 2019 года.