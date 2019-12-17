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17.12.2019 07:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выпущенных из "китовой тюрьмы" белух застали за совместной охотой

Текст: Ольга Журман

50 белух, выпущенных из "китовой тюрьмы", держатся группами и охотятся. Об этом заявили эксперты коалиции экологических организаций "Свободу косаткам и белухам", сообщает "Интерфакс".

Фото: iStock
Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье вывезли на самолете

Они ведут мониторинг за поведением освобожденных животных. Последние исследования прошли 13-14 декабря. Специалисты отмечают, что белухи не попрошайничают рыбу у людей, и это хороший знак.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Позже три белухи и одна косатка пропали. Законность отлова и условия содержания морских млекопитающих вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В июне начался поэтапный выпуск косаток и белух, закончившийся в ноябре 2019 года.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

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