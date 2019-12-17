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17.12.2019 19:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сверх МРОТ

КС обязал работодателей доплачивать за совмещение
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Конституционный суд запретил включать в основную сумму заработной платы выплаты, которые полагаются работнику за совмещение должностей. Проверить положения сразу нескольких статей Трудового кодекса РФ на соответствие Конституции РФ попросил кочегар из Ульяновской области Геннадий Лукичов, который пытался спорить с работодателем, ссылаясь на одно из прежних решений КС.

Речь идет о постановлении, вынесенном по жалобе Сергея Жарова из Иркутской области, которому оклад сторожа рассчитали таким образом, чтобы с учетом всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, зарплата доходила до МРОТ. Тогда КС постановил, что оплата труда работника должна складываться "из заработной платы, установленной для него с учетом условий труда и особенностей трудовой деятельности, и выплат за осуществление работы в условиях, отклоняющихся от нормальных".

Фото: Александр Корольков.
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У Лукичова схожая ситуация. Он устроился на работу машинистом котельной (кочегаром), однако время от времени исполнял обязанности и зольщика, и слесаря-сантехника. Дополнительные выплаты, в том числе и за совместительство, и за сверхурочные, начислялись ему так же, как Жарову. После решения КС кочегар смог взыскать недополученные суммы, однако только за работу вне графика. Что касается дополнительных обязанностей, то суды общей юрисдикции приняли во внимание довод работодателя: "Дополнительная работа в качестве зольщика выполнялась истцом с его согласия в рамках основного рабочего времени, в силу чего основания для оплаты труда по каждой должности в размере не менее минимального размера оплаты труда отсутствуют". Однако Лукичов считает, что такой подход нарушает его право на дополнительную оплату работы, выполняемой в порядке совмещения.

Судьи КС обосновали свое решение в том числе правовыми позициями, указанными как раз в деле Жарова. И напомнили, что статья 129 ТК РФ определяет заработную плату как вознаграждение за труд, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. В то же время статья 60 ТК РФ, которая регламентирует условия совмещения должностей, указывает, что дополнительная работа должна выполняться за дополнительную плату. Основание - интенсификация труда и дополнительная нагрузка, которая должна быть компенсирована.

Работнику должны быть обеспечены как зарплата в размере не ниже установленного МРОТ, так и повышенная оплата в случае в том числе выполнения работы при совмещении профессий (должностей)

- Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как зарплата в размере не ниже установленного федеральным МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте РФ), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий (должностей), - указал КС.

Иной подход, считает суд, противоречит как конституционному принципу равенства перед законом и судом (статья 19), так и статье 37 Конституции РФ, гарантирующей право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. То есть оспоренные положения ТК признаны не противоречащими Конституции, однако дело Геннадия Лукичова подлежит пересмотру.

Власть Право Права человека Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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